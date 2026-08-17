Maracay Run tomó las calles de la capital aragüeña en su cuarta edición

Más de 1400 participantes entre hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores participaron en las 26 categorías

CIUDAD MCY.- La comunidad aragüeña formó parte de la cuarta edición de Maracay Run, un evento para toda la familia en el que los participantes recorrieron las calles y avenidas de la Ciudad Jardín en las distancias de 5 y10 kilómetros respectivamente.

Durante el desarrollo de esta actividad, no solo transmitió el instinto deportivo sino que también mostró la importancia de seguir adelante tras el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.

Asimismo, se establecieron las categorías masculinas y femeninas, desde los 15 hasta los 99 años, donde la movilidad en silla de rueda se volvió protagonista durante esta edición en el que se dejó un mensaje importante “La discapacidad no es una barrera mental, mientras que la voluntad y el espíritu sea fuerte”.

Por otro lado, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, nuevamente estuvo presente en Maracay Run, y a través de sus redes sociales felicitó a todos los participantes que estuvieron presentes en esta edición.

Luego de la competencia, familiares y amigos de los competidores disfrutaron de actividades recreativas, música, hidratación, juegos y premios por parte de los patrocinadores. De igual manera, se contó con la charla “Pisadas que transcienden” a cargo de la psicóloga Aryelis Guerrero.

El evento concluyó con la premiación a los ganadores de los 3 primeros lugares de cada categoría en los que destacan: Jenni Rusa y Juan Valladares, en movilidad reducida con sillas de ruedas; Génesis Ruiz y Gabriel Guzmán en la general Runner; Ana Gabriela Rodríguez y Máximo Medina, en la categoría juvenil; Valeria Canela y Carlos Briceño se impusieron en la Libre.

Por último, entre los nombres que recibieron sus medallas de primer lugar destacan: Karina Rengifo, Gregory Ibarra, Francis Mesana, Ángelo Olivo, Masiel Jaimes, Miguel González, Osmelki Millán, Rubén Diaz, Patricia González, José Quintero, Julia Fierro, Edgar Silva, Caribay Álvarez, Guzmán Lima, Iris González, Leonel Vivas y José Alvarado.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS : PRENSA GBA