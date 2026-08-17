Ciclistas se preparan para la tercera edición de la Vuelta a Mérida 2026

CIUDAD MCY.- Del 16 al 20 de septiembre, la Ciudad de Mérida se convertirá en el epicentro del ciclismo nacional con la celebración de la III Vuelta a Mérida 2026. Este destacado evento deportivo reunirá a los mejores pedalistas nacionales e internacionales, quienes medirán sus habilidades a lo largo de un desafiante recorrido de 505 kilómetros impregnado de los imponentes paisajes andinos.

La competición promete ser no solo una exigente prueba de alto rendimiento para los atletas participantes, sino también una vibrante fiesta deportiva diseñada para el disfrute de toda la familia.

Vale destacar que esta prueba marca el regreso del ciclismo de ruta a la entidad tras 18 años de pausa, por lo que se invita al público en general, fanáticos y visitantes a sumarse a esta gran celebración en Mérida para apoyar de cerca a sus ciclistas favoritos y vivir una experiencia inolvidable.

FUENTE : AGENCIA

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