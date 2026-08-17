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Ciclistas se preparan para la tercera edición de la Vuelta a Mérida 2026

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PorBeatriz Guilarte

Ago 17, 2026

CIUDAD MCY.- Del 16 al 20 de septiembre, la Ciudad de Mérida se convertirá en el epicentro del ciclismo nacional con la celebración de la III Vuelta a Mérida 2026. Este destacado evento deportivo reunirá a los mejores pedalistas nacionales e internacionales, quienes medirán sus habilidades a lo largo de un desafiante recorrido de 505 kilómetros impregnado de los imponentes paisajes andinos.

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Por Beatriz Guilarte