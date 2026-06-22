Mariño impulsa adopción responsable y protección animal

CIUDAD MCY.-La Unidad de Protección Animal del municipio Santiago Mariño desarrolló dos actividades orientadas a promover el bienestar de la fauna doméstica y fortalecer la conciencia ciudadana sobre el respeto hacia los animales. Las jornadas incluyeron una campaña de adopción responsable, denominada «Adopta en Turmero», y una acción de concientización vial bajo el lema «Déjalos cruzar».

La primera actividad se realizó en la Plaza Santiago Mariño de Turmero, donde decenas de familias acudieron para brindar una nueva oportunidad de vida a perros y gatos rescatados que se encontraban en búsqueda de un hogar seguro y responsable.

La responsable de la Unidad de Protección Animal, Yoselyn Montaño, destacó la receptividad de la comunidad durante la jornada y resaltó la importancia de fomentar la adopción como una alternativa para garantizar el bienestar de los animales.

“Gracias a las políticas de amor y protección impulsadas por nuestro alcalde Carlos Guzmán y nuestra gobernadora Joana Sánchez, logramos cambiar la vida de muchos peluditos que ahora tienen una familia que los cuidará y amará para siempre. Adoptar es un acto de humanidad que transforma realidades”, expresó.

La actividad fue organizada por la Unidad de Protección Animal, con el respaldo de la Alcaldía de Santiago Mariño, el Gobierno Bolivariano de Aragua, a través del Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA) y el Gobierno nacional.

Como parte del proceso de adopción, los interesados debían presentar copia de la cédula de identidad y del Registro de Información Fiscal (RIF), además de asumir el compromiso de garantizar la vacunación y los cuidados necesarios para las mascotas.

CAMPAÑA «DÉJALOS CRUZAR»

La campaña de concientización vial «Déjalos cruzar» se desarrolló en la avenida Intercomunal Santiago Mariño, a la altura de Samán de Güere. La iniciativa tuvo como propósito sensibilizar a conductores y transeúntes sobre la importancia de reducir la velocidad y mantenerse atentos ante la presencia de animales en las vías.

Durante la jornada, voluntarios y miembros de la Unidad de Protección Animal distribuyeron material informativo y mensajes preventivos dirigidos a fomentar una convivencia más segura y respetuosa con la fauna comunitaria.

“Volvimos a las calles para ser la voz de los que no tienen. Con pancartas, stickers y mucha empatía recordamos a todos los conductores la importancia de bajar la velocidad y mantenerse alertas. Ellos no conocen las normas de tránsito, pero nosotros sí”, manifestó Montaño.

La servidora pública señaló que estas acciones forman parte del trabajo permanente que desarrolla la Unidad de Protección Animal de Santiago Mariño, instancia encargada de ejecutar políticas de bienestar animal, jornadas médico-veterinarias itinerantes, programas de esterilización, desparasitación y vacunación, además de velar por la protección de los derechos de la fauna doméstica en la jurisdicción.

Las actividades contaron con el respaldo de la gestión del alcalde Carlos Guzmán, el apoyo del Gobierno Bolivariano de Aragua liderado por Joana Sánchez, la asistencia del Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (Saba), a cargo del diputado (AN) Manuel Hernández, y la articulación con distintas instituciones comprometidas con la protección y el bienestar animal.

PRENSA MARIÑO

FOTOS: CORTESÍA