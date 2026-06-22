‎Aragua participó en el Coloquio Internacional Patria es América

Una delegación de 18 miembros representó a la entidad en la ciudad de Caracas, durante la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá
CIUDAD MCY.- La red de Historia, Memoria y Patrimonio del estado Aragua asistió al Coloquio Internacional “Patria es América”, un encuentro académico y social que se lleva a cabo en la ciudad capital desde el día 19 hasta el 22, del presente mes.
La actividad reunió a historiadores, estudiantes, docentes y diversos movimientos sociales, con el objetivo central de conmemorar el bicentenario del proyecto de unión promovido originalmente por el Libertador Simón Bolívar.
La delegación aragüeña estuvo coordinada por la historiadora Nelly Guillarte, quien destacó la incorporación de 18 miembros pertenecientes tanto al grupo, como al Movimiento de Historia Insurgente
Los delegados regionales se sumaron a las mesas de trabajo organizadas por la Comisión Presidencial para la Conmemoración del Bicentenario en Venezuela y el Centro de Estudios Simón Bolívar, enlazando esfuerzos con la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) y la Universidad de La Habana.
Durante las jornadas de debate, los representantes del estado Aragua defendieron un total de 13 ponencias especializadas, abordando líneas de investigación críticas como “Bolivarianismo contra el destino manifiesto (1826-2026)” , “La Mujer en el proyecto de unidad Nuestramericana”, “Luchas sociales en nuestra América”, “El Congreso de Panamá y la anfictionía marítima y terrestre para la defensa de la Patria Grande” .
La representación aragüeña asumió roles de liderazgo organizativo dentro de la programación del coloquio. Los historiadores aragüeños Nelly Guillarte y Jorge Campos recibieron la responsabilidad institucional de coordinar el Simposio 1, espacio donde se analizaron las doctrinas expansionistas y los corolarios que afectaron a América Latina desde el año 1823.
Es valioso destacar que, la delegación aragüeña contó con un carácter geopolítico integrado, logrando convocar a portavoces e investigadores procedentes de siete municipios de la entidad: Santos Michelena, Girardot, Bolívar, Sucre, Santiago Mariño, Urdaneta y Zamora.
Con esta destacada participación, el bloque regional reafirmó la vigencia de la Historia Insurgente y el compromiso con la máxima bolivariana que dictamina que, para los pueblos del sur, la Patria es América.
FUENTE : THAIMARA ORTIZ
FOTO : CORTESÍA