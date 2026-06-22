‎Aragua participó en el Coloquio Internacional Patria es América

Una delegación de 18 miembros representó a la entidad en la ciudad de Caracas, durante la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá

CIUDAD MCY.- ‎La red de Historia, Memoria y Patrimonio del estado Aragua asistió al Coloquio Internacional “Patria es América”, un encuentro académico y social que se lleva a cabo en la ciudad capital desde el día 19 hasta el 22, del presente mes.

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‎La actividad reunió a historiadores, estudiantes, docentes y diversos movimientos sociales, con el objetivo central de conmemorar el bicentenario del proyecto de unión promovido originalmente por el Libertador Simón Bolívar.

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‎La delegación aragüeña estuvo coordinada por la historiadora Nelly Guillarte, quien destacó la incorporación de 18 miembros pertenecientes tanto al grupo, como al Movimiento de Historia Insurgente

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‎Los delegados regionales se sumaron a las mesas de trabajo organizadas por la Comisión Presidencial para la Conmemoración del Bicentenario en Venezuela y el Centro de Estudios Simón Bolívar, enlazando esfuerzos con la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) y la Universidad de La Habana.

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‎Durante las jornadas de debate, los representantes del estado Aragua defendieron un total de 13 ponencias especializadas, abordando líneas de investigación críticas como “Bolivarianismo contra el destino manifiesto (1826-2026)” , “La Mujer en el proyecto de unidad Nuestramericana”, “Luchas sociales en nuestra América”, “El Congreso de Panamá y la anfictionía marítima y terrestre para la defensa de la Patria Grande” .

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‎La representación aragüeña asumió roles de liderazgo organizativo dentro de la programación del coloquio. Los historiadores aragüeños Nelly Guillarte y Jorge Campos recibieron la responsabilidad institucional de coordinar el Simposio 1, espacio donde se analizaron las doctrinas expansionistas y los corolarios que afectaron a América Latina desde el año 1823.

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‎Es valioso destacar que, la delegación aragüeña contó con un carácter geopolítico integrado, logrando convocar a portavoces e investigadores procedentes de siete municipios de la entidad: Santos Michelena, Girardot, Bolívar, Sucre, Santiago Mariño, Urdaneta y Zamora.

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‎Con esta destacada participación, el bloque regional reafirmó la vigencia de la Historia Insurgente y el compromiso con la máxima bolivariana que dictamina que, para los pueblos del sur, la Patria es América.

FUENTE : THAIMARA ORTIZ

FOTO : CORTESÍA