Mariño vivió un masivo despliegue de atención social

Más de 500 familias fueron atendidas en citas médicas y a la vez adquirieron productos de calidad de la cesta básica a precios solidarios

CIUDAD MCY.- Con servicios médicos gratuitos, bodegas de alimentos y actividades recreativas, las familias del municipio Santiago Mariño, específicamente de la Comuna “El Legado de Chávez es Indestructible”, fueron favorecidas durante el masivo despliegue integral.

La iniciativa, enmarcada en la Cuarta Transformación (4T), logró garantizar el acceso público a la salud y a espacios de sano esparcimiento, acción que se alinea con las directrices del Ejecutivo Nacional y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

Durante la jornada, los profesionales de la salud ofrecieron servicios gratuitos en las especialidades de ginecología, pediatría, medicina general, cardiología , oftalmología; además de entrega de medicinas para el tratamiento de diversas patologías detectadas.

Liseth Montero, municipal de Misiones y Grandes Misiones de Mariño informó que los médicos lograron atender a más de 280 personas, entre ellas niños, jovenes y adultos mayores.

«Aqui está el personal del Instituto Nacional de Nutrición y de servicios para personas con discapacidad. También se están aplicando vacunas y se hizo entrega de medicamentos gratuitos. Este despliegue es gracias a la gobernadora, Joana Sánchez y al Alcalde, Carlos Guzmán. Ellos están al pendiente del pueblo y cada sábado impulsan este tipo de jornadas».

ALIMENTOS GARANTIZADOS

En este espacio, las bodegas de Productores de Alimentos Aragua estuvieron presente para llevar productos de la cesta basica de excelencia a precios solidarios.

En estas, las familias adquirieron víveres, hortalizas, proteínas, productos de limpieza e higiene personal, desde la proximidad de sus hogares.

Yuleska Oropeza, presidenta de Productores de Alimentos Aragua indicó que se realizó la venta de combos de alimentos.

«Nosotros hicimos combos muy buenos que incluían un pollo, mortadela, huevos y otros artículos necesarios a un excelente precio, se puede decir que más de 500 familias lograron ser favorecida con los alimentos».

ARAGÜEÑOS ATENDIDOS

La gran jornada social logró consolidarse como un evento completo ya que ofreció servicios y productos a los mariñenses.

Ilesyeth Pérez, indicó que fue asistida por médicos que la atendieron con vocación.

«Yo necesitaba hacerme unos exámenes y aquí, los profesionales del área me evaluaron, me hicieron los exámenes y ademas me dieron insumos médicos gratuitos. Sin duda, lo mejor de lo mejor llegó a nuestra comuna con esta actividad».

Por su parte, Maria Rojas de Cabrera expresó que ,»esta jornada fue un alivio porque aquí tenemos todo, yo hice mis compras y también aproveche a verme en el area de cardiología».

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

FOTOS| CIUDAD MCY