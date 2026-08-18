«Martes de Cultura Vial» se despliega en FLA para concientizar a los conductores

CIUDAD MCY.- En una acción conjunta orientada a fortalecer la prevención y el cumplimiento de las normas de tránsito, se llevó a cabo el despliegue de «Martes de Cultura Vial» en las principales avenidas del municipio Francisco Linares Alcántara(FLA).

La jornada contó con la participación articulada de la Dirección de Cultura, Seguridad Ciudadana, la Policía Municipal, Tránsito y diversos órganos de seguridad, quienes abordaron las calles para orientar a transportistas, automovilistas y motorizados.

La actividad tuvo cómo objetivo llevar un mensaje claro y cercano a la población, además la jornada combinó la supervisión de seguridad con expresiones artísticas tradicionales, como la presentación de la Burra de Aragua, para captar de manera amena la atención de los ciudadanos.

En el desarrollo del evento, la Directora de Patrimonio y Diversidad Cultural Gabriela Tovar, enfatizó el compromiso institucional de llevar este mensaje directamente a las vías públicas:

«Aquí estamos en el municipio Francisco Linares Alcántara. La Cultura Vial salió a la calle a concientizar a todo nuestro pueblo linarense de que usen el casco, cinturón de seguridad y las medidas de protección. ¡Cultura Vial salió a la calle!», destacó.

Durante el operativo, las autoridades brindaron charlas de concientización y formación a los conductores abordados en la vía pública, reforzando la importancia de acatar las leyes de tránsito para prevenir accidentes.

Los Puntos clave de la campaña fueron el Uso obligatorio del casco, Cinturón de seguridad, Medidas de protección integral recordando sobre los límites de velocidad, el respeto a los semáforos y el acatamiento de las normas viales vigentes.

Las autoridades locales reafirmaron su compromiso de dar continuidad a estos despliegues multidisciplinarios en el municipio, promoviendo una cultura de responsabilidad y resguardo para todos los Linarenses.

PRENSA ALCALDÍA DE FLA

FOTOS : CORTESIA