Más de 150 niños disfrutaron de la “Ruta de la Esperanza” en el Museo de Arte Valencia

CIUDAD MCY.- A propósito de “La Ruta de la Esperanza”, en los espacios del Museo de Arte Valencia (MUVA) en Carabobo, más de 150 niños y niñas procedentes de los municipios Guacara, Valencia y Naguanagua, participaron en el programa “Museo en Vacaciones” organizado para el disfrute del receso escolar a través de actividades diversas pedagógicas, recreativas, artísticas y culturales.

Los niños y niñas disfrutaron de una dinámica programación que incluyó el recorrido tipo “circuito” en varias de las salas del MUVA. Además, otro grupo de chicos y chicas en el área del Café, desarrollaron sus habilidades de “mini chefs”.

También fue habilitada una sala inmersiva para que los visitantes pudieran apreciar el cuento creado desde Carabobo Sostenible, y titulado “Cuando el Mundo se Mueve, Dios Nos Sostiene”, alusivo a los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela.

En este contexto, la autoridad única de Cultura en Carabobo, Nathaly Bustamante, señaló que esta oferta recreativa se enmarca en la iniciativa “La Ruta de la Esperanza” para el período vacacional. Bustamante resaltó el recorrido por la muestra del reconocido artista colombiano Fernando Botero, así como las estaciones interactivas.

“Han podido disfrutar no solamente de la exposición de nuestro querido maestro Botero que nos llega gracias a la fundación Museo Nacional, sino también hemos podido disfrutar de un área de mini chefs, un área de pintura donde hemos disfrutado de la pintura del maestro Botero y un área de cine donde hemos proyectado parte de ese cuento hermoso que ha realizado desde Carabobo Sostenible”, sostuvo.

FUENTE : GOBERNACION DE CARABOBO

FOTO : CORTESÍA