Niños y jóvenes del campamento César Rengifo disfrutan “Agosto en colores e historias”

CIUDAD MCY.- Niños, niñas y jóvenes del campamento transitorio César Rengifo, en la parroquia Altagracia de Caracas, participaron en la primera sesión de la jornada “Agosto en colores e historias”, coordinada por la Fundación Biblioteca Ayacucho.

Atentos al cuento “Calavera”, escrito por Rongny Sotillo e ilustrado por Miguel A. Guerra, incluido entre los títulos del Plan Nacional de Lectura Bicentenario, los jóvenes fortalecieron su comprensión lectora, creatividad y habilidades motoras, al compartir sus impresiones del relato y dibujar lo aprendido, de la mano de los artistas José Gregorio Cabello y Hugo Vidal.

«Estamos acercando el cuento con la ilustración. Las ilustraciones las hacen los niños de lo que vemos y escuchamos”, explicó Cabello, quien guió a los pequeños por el relato de la victoria de la Batalla Naval de los Frailes (1816), donde se muestra una imagen de El Libertador Simón Bolívar de carácter integral.

Por su parte, el cultor y dibujante Hugo Vidal enfatizó que este tipo de actividades ayuda al desarrollo motor y psicológico de los jóvenes. “Vamos a estar aquí dos veces a la semana por un mes”, comentó mientras ayudaba a los niños con sus retratos de El Libertador.

Con inquietud y entusiasmo, el grupo se dedicó a compartir sus ideas y trazos, acompañados también por el profesor de música de la institución, Alfredo Angulo, quien se unió a la actividad interpretando piezas como “Venezuela”.

FUENTE : MINISTERIO DE CULTURA

FOTO : CORTESÍA