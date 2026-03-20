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Revenga fortaleció cultura preventiva con el simulacro «Caribe Wave 2026»

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PorRafael Velásquez

Mar 20, 2026

 

CIUDAD MCY.- Con un despliegue integral de seguridad y formación, un total de 291 ciudadanos del municipio José Rafael Revenga participaron exitosamente en el simulacro internacional Caribe Wave 2026.

La jornada, que tuvo como sede la U.E.N. Francisco Jaramillo en el sector La Concepción, reafirma el compromiso con la prevención y la gestión de riesgos.

Bajo la coordinación de la dirección municipal de Protección Civil, el ejercicio integró a estudiantes desde preescolar hasta bachillerato, personal docente, madres procesadoras y miembros de la comunidad.

La actividad contó con el respaldo estratégico de los Bomberos de Aragua, Policía de Aragua y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Durante el simulacro, se realizaron demostraciones en tiempo real sobre control y extinción de incendios, protocolos de evacuación ante terremotos, atención y movilización de lesionados.

Lisbeth Páez, directora de Protección Civil Revenga, destacó la importancia de estas prácticas: “Pusimos en marcha todas las técnicas de protección impartidas previamente en talleres de formación. El objetivo es que tanto los niños como el personal administrativo y los habitantes de las comunas sepan exactamente cómo actuar para salvaguardar vidas ante un evento adverso”.

Esta jornada se enmarca en la 3era Transformación (Seguridad e Integridad Territorial), impulsada para garantizar la soberanía y la paz ciudadana.

El éxito del evento refleja la articulación efectiva entre el sector educativo y los cuerpos de seguridad.

Prensa Alcaldía de Revenga

FOTOS: CORTESÍA

 

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