Más de 30 mil viviendas han sido inspeccionadas y clasificadas por el Gobierno Nacional

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes que «más de 30 mil viviendas han sido inspeccionadas y clasificadas en semáforo verde, amarillo y rojo», para destacar el avance del diagnóstico territorial que permite priorizar acciones y recursos donde más se necesitan.

Durante la activación de la Brigadas Comunales, en la parroquia 23 de Enero, como parte del Plan «Venezuela Renace», la Jefa de Estado indicó que hay más de 12 mil viviendas clasificadas en semáforo amarillo «que no tienen fallas estructurales y pueden recuperarse», aseguró la Presidenta.

Las Brigadas Comunales trabajarán junto a equipos técnicos y voluntarios para ejecutar reparaciones, mejoras y acompañamiento comunitario enfocado en la seguridad, acceso a servicios y en el fortalecimiento del tejido social; además de ser el engranaje gubernamental con la participación popular y la gestión territorial, promoviendo soluciones rápidas y sostenibles para las familias afectadas.

Los vecinos, consejos comunales y organizaciones sociales están sumando esfuerzos con las Brigadas Comunales para acelerar las obras y devolver la tranquilidad a todo el pueblo afectado.

EQUIPAMIENTO PARA PLAN «VENEZUELA RENACE»

Las Brigadas Comunales contaron con la entrega de todas las herramientas necesarias para las labores de construcción que iniciarán en las comunidades donde fueron activadas.

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde la parroquia 23 de Enero, indicó que «estamos equipando a las Brigadas Comunales con kits de herramientas, trimotos, ambulancias y camiones para la recolección de escombros», precisó.

Entre otras herramientas entregadas se encuentran: sacos para escombros, cascos, lentes de seguridad, chalecos de seguridad, tapabocas, picos, palas, cinceles, mandarrias, piquetas, carretillas, linternas, entre otras.

Finalmente, la Jefa de estado resaltó el valor de la organización popular como eje central de este proceso. Agregó en su discurso que «todos los pasos que estamos dando es junto a la comunidad, junto a los familiares involucrados en este proceso de recuperación», sentenció.

El éxito del Plan «Venezuela Renace» radica en la participación directa del pueblo venezolano. Esta metodología no solo acelera la rehabilitación de los espacios, sino que fortalece los lazos de confianza entre el Estado y el Poder Comunal para transformar el entorno habitacional de manera colectiva.

ENTREGA DE 4 MIL VIVIENDAS

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que «de aquí al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas, todos los meses vamos a hacer entrega de vivienda para ir sacando a las personas de los campamentos transitorios y que puedan recuperar y estar en su hogar».

Durante la activación de las Brigadas Comunales en Caracas, la Mandataria Nacional explicó que el Gobierno Nacional trabaja en la creación de más ciudades humanas con construcciones de viviendas sismorresistentes.

Para la Jefa de Estado «sobre los escombros está la voluntad de un pueblo, de una nueva espiritualidad, de una unión nacional que se suma a resolver los problemas colectivamente» y, en este sentido, los nuevos proyectos habitacionales apuestan al desarrollo de espacios públicos para que la comunidad desarrolle una vida de manera integral.

Por último, las autoridades nacionales destacan que todos los pasos que se están dando son realizados junto a la comunidad, junto a las familias, para que estén involucrados en el proceso de recuperación de Venezuela.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA