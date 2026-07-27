Operaciones comerciales en Aeropuerto de Maiquetía se restablecerán en 12 semanas

CIUDAD MCY.- Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado La Guaira, se restablecerán parcialmente entre 10 y 12 semanas, informó el ministro de Transporte, Francisco Garcés

Durante una entrevista a un medio nacional, Garcés destacó que el Gobierno nacional trabaja con apoyo internacional.

«Lo primero es que no se corra riesgo y para ello es importante sobre todo el resguardo de la vida», expresó el titular de Transporte.

El ministro explicó que en La Guaira las zonas críticas incluyen Catia La Mar, Playa Grande, Caraballeda y Tanaguarena, lo que afecta aproximadamente al 25 % del territorio.

Además, en Caracas, los daños más severos se concentran en San Bernardino, Los Palos Grandes, Altamira y La Castellana.

AVN / FOTO CORTESÍA