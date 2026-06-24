Más de 4 mil medicamentos gratuitos fueron distribuidos en La Casona I

CIUDAD MCY.- La escuela “Miguel Anzola” se convirtió en el espacio para desarrollar una jornada de atención social que protegió a 142 habitantes del sector Casona I, en la comuna Samán de Güere del municipio Mariño. A través de este abordaje se consolidaron 1530 beneficios de salud, orientados a brindar respuestas asistenciales oportunas en la propia localidad. La iniciativa se ejecutó bajo las líneas estratégicas del Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la gobernadora Joana Sánchez para expandir las políticas de bienestar social en la entidad.

El abordaje se fundamentó en los objetivos del Plan Salud y Vida 2026, diseñado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, junto al ministro del Poder Popular para la Salud Carlos Alvarado. Durante la actividad, el personal asistencial efectuó 183 consultas médicas en las áreas de medicina general, fisiatría, cirugía general, pediatría, atención a adolescentes, ginecología y obstetricia. De igual forma, se realizaron 284 pesquisas de talla, peso e hipertensión arterial, y se activó un punto de vacunación para la aplicación de dosis de toxoide.

El balance de la jornada incluyó la realización de ecografías diagnósticas, sesiones educativas preventivas y la dotación de métodos anticonceptivos junto a la entrega de ayudas técnicas. Asimismo, el equipo de farmacia comunitaria distribuyó 4260 unidosis de medicamentos totalmente sin costo alguno para la población y que les permitirá iniciar o continuar tratamientos médicos indicados en las consultas.

Al respecto, Yosmary Lombano, autoridad única de Salud en la entidad, enfatizó que estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno Bolivariano con la gratuidad de la salud. «Llegamos de manera directa al corazón de las comunidades para asegurar tratamientos completos y gratuitos, garantizando el derecho a la vida de nuestro pueblo», aseveró Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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