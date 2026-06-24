CICPC La Victoria impulsa jornada de prevención contra delitos informáticos

CIUDAD MCY.- En el marco de las actividades de prevención integral del delito, la delegación municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de La Victoria llevó a cabo este martes una jornada de alto impacto en la plaza Campo Elías, orientada a combatir el incremento de los delitos informáticos en la jurisdicción.

La actividad fue liderada por la Comisaria General Jenny García, jefa de la delegación acompañados del C/G/S Mario Pacheco Jefe de la Redip Central y el alcalde de la entidad Ribense, Juan Carlos Sánchez, quienes junto a un equipo multidisciplinario brindó herramientas informativas a la comunidad, representantes de las UVC y miembros del sector comercial. El objetivo principal de este despliegue es concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos existentes en las redes sociales y diversas plataformas electrónicas, protegiendo así el patrimonio económico de los habitantes.

Durante el evento, se destacó que el delito informático ha experimentado un repunte en los últimos días en la zona, lo que motivó la preparación técnica de todo el talento humano de la institución para ofrecer exposiciones detalladas sobre las medidas de seguridad necesarias.

“Nos encontramos en la plaza Campoelía con el equipo multidisciplinario de prevención integral del delito, con una actividad de alto impacto para toda la comunidad para prevenir todos los hechos que se cometen a través de las redes sociales o a través de las plataformas digitales”, señaló la Comisario García, durante el encuentro.

Con estas acciones, el CICPC reafirma su compromiso con la prevención y el resguardo de la seguridad digital de los ciudadanos, instando a la población a mantenerse alerta para evitar ser víctimas de este flagelo que afecta de manera directa la estabilidad económica de las familias.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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