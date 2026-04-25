Ministerio de la Defensa reafirma su papel estratégico a 216 años de su creación

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ Gustavo González López, afirmó que la institución reafirma su papel fundamental como garante del progreso y la estabilidad de la República, con motivo de la celebración del 216.º aniversario de la fundación del Ministerio.

“Nuestra misión permanece intacta: defender la soberanía, asegurar la paz territorial y sostener el rumbo estratégico de la Nación bajo la conducción de nuestra Comandante en Jefe, la Presidenta Encargada Delcy Eloína Rodríguez Gómez”, expresó en un comunicado.

El titular de Defensa subrayó que esta fecha reafirma la vocación de servicio del personal militar y civil que integra la institución, comprometido con la protección de los intereses del pueblo venezolano y con la continuidad histórica de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aseguró que la unidad, la disciplina y la lealtad seguirán orientando el trabajo cotidiano del Ministerio en defensa de la independencia y la estabilidad nacional.

A continuación comunicado Íntegro:

A 216 años de aquel estallido de rebeldía que fracturó las cadenas del imperio y selló el 19 de abril de 1810, la Patria se yergue con orgullo sobre sus cimientos para exaltar el nacimiento de la Secretaría de Guerra y Marina. Aquella semilla de coraje, sembrada en los albores de nuestra independencia evolucionó a esta organización que en la prolongada linea del devenir histórico adquirió la figura de Ministerio del Poder Popular para la Defensa; bastión inexpugnable de la soberanía y corazón administrativo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Inspirado en el legado de los libertadores, este Ministerio es conducido por un equipo profesional de hombres y mujeres caracterizados por su compromiso patriótico, mística y abnegación. La gestión institucional se centra en el fortalecimiento de la soberanía, posicionando la Fusión Popular Militar Policial como el eje estratégico para garantizar la paz territorial. Orientando sus esfuerzos hacia el desarrollo nacional y la autonomía plena. De este modo, la institución ratifica su rol fundamental como garante del progreso y la estabilidad de la República.

En este nuevo aniversario es propicio exaltar la vocación de servicio de quienes, aprovisionados de consciencia y apegados a los lineamientos de la Presidenta Encargada, nuestra Comandante en Jefe Delcy Eloina Rodriguez Gómez, emprenden diariamente sus labores con el noble propósito de resguardar los sagrados intereses del pueblo venezolano. Los felicito y exhorto a mantenerse incólumes ante la adversidad, preservando la moral y la lealtad que nos definen. Solo en unidad consolidaremos nuestros objetivos. ¡Sigamos adelante, con paso firme, en la defensa sagrada de la libertad, la soberanía y la independencia de nuestra gran Nación!

¡Chávez Vive!… ¡La Patria sigue! ¡Independencia y Patria Socialista!… ¡Viviremos y Venceremos! ¡El Sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Independencia o Nada!… ¡Leales Siempre… Traidores Nunca!

Caracas, 25 de abril de 2026

FUENTE AVN

FOTO: CORTESÍA