Más de 50 kms de quebradas de Ribas han recibido mantenimiento en 2026

Estas acciones son ejecutadas mediante el Plan Pre-lluvias, en aras de minimizar riesgos a la población y evitar desbordamientos de ríos y sus afluentes.

CIUDAD MCY.- Durante el primer trimestre del año en curso, la Alcaldía Bolivariana del municipio José Félix Ribas, a través de la Dirección Ejecutiva de Mantenimiento y Servicios Públicos, ha realizado labores de limpieza de más de 54 kilómetros lineales de quebradas, en los diferentes tramos estratégicos, enmarcado en la 2da transformación de Ciudades más humanas en el vértice de los servicios públicos.

Estas acciones son ejecutadas mediante el Plan Pre-lluvias, en aras de minimizar riesgos a la población y evitar desbordamientos de ríos y sus afluentes, por ello, se hace necesario el apoyo del poder popular organizado, y del ciudadano consciente para evitar arrojar desechos y mobiliario doméstico inservible en las riberas de los afluentes.

Cabe destacar que se han activado cuadrillas, maquinaria pesada y equipos para ejecutar labores de dragado y remoción de sedimentos y permanecer en alerta ante el inicio del periodo de lluvias.

PRENSA RIBAS

FOTOS:CORTESÍA