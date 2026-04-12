Ciudad MCY

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Aragua

Rehabilitación de estación de bombeo en Los Cocos es prioridad en Girardot

PorLuisa Pedroza

Abr 12, 2026

La intervención incluye la incorporación de dos bombas de alto rendimiento y reposición de componentes esenciales, con el objetivo de dar respuesta ante contingencias por precipitaciones en una zona de alta vulnerabilidad.

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan Pre Lluvias, el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, inspeccionó los trabajos de rehabilitación y actualización de la estación de bombeo del sector Los Cocos, en la comuna agroecoturística “El Torreón del Sur”, una intervención orientada a optimizar la capacidad de extracción de agua y mitigar riesgos ante la temporada de precipitaciones, favoreciendo a más de 200 familias.
Durante la visita, el mandatario local, acompañado del Poder Popular, verificó el avance de las labores que comprenden mantenimiento integral de infraestructura, así como la instalación de dos nuevas bombas de 200 caballos de fuerza: una de funcionamiento eléctrico y otra con gasoil.
La intervención también incluye acondicionamiento de la fosa de captación, elemento clave para garantizar el funcionamiento eficiente del sistema, lo que permitirá incrementar la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias asociadas a las lluvias.
Estas acciones forman parte de las estrategias preventivas impulsadas por el Gobierno regional, encabezado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, quien a través de la asociación institucional fortalece los servicios públicos y la reducción de riesgos en comunidades priorizadas, mediante la articulación directa con las organizaciones locales.

REINYMAR TOVAR 

FOTOS:CORTESIA

Por Luisa Pedroza

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