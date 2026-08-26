Más de mil 500 funcionarios se suman a campaña de ahorro energético en Aragua  

​Frente a las exigencias climáticas globales y el impacto del fenómeno El Niño, las principales arterias viales del estado Aragua se convierten en el escenario de una cruzada por la sostenibilidad

CIUDAD MCY.-Bajo el lema «Cuidar la energía es cuidar la vida», el Frente Preventivo de Aragua inició una jornada de concienciación ciudadana que busca sembrar una nueva cultura sobre el uso racional de la electricidad y el agua desde el seno del hogar.

​La iniciativa, impulsada en el marco del Plan Nacional de Conciencia y Ahorro Energético, apela al sentido de responsabilidad compartida y al patriotismo de los venezolanos.

Este despliegue contó con la articulación institucional de más de mil 500 funcionarios pertenecientes a organismos como la Gran Misión Cuadrantes de Paz, Senamecf, DPD, Incodir, Conapdis, INTT y diversos cuerpos policiales municipales, estatales y nacionales. Mantendrán presencia activa en las calles durante los próximos tres a cuatro meses, extendiendo el abordaje pedagógico a los 18 municipios del territorio aragüeño.

Ovidio Peñuela, articulador del Frente Preventivo en la entidad, enfatizó que la preservación de los recursos no renovables exige un compromiso inmediato para aliviar la carga sobre el Sistema Eléctrico Nacional.

​Explicó que el abordaje directo a conductores y peatones enfatiza pequeñas acciones de gran impacto cotidiano: desenchufar cargadores de teléfonos celulares y desconectar electrodomésticos en desuso que continúan acumulando consumo desmedido aun estando apagados.

«Si cuidamos la energía, salvamos los recursos del mañana», señaló Pañuela, subrayando que la estabilidad del sistema no solo depende de grandes inversiones infraestructurales, sino del cambio de hábitos en cada comunidad.

Por otro lado, la Gran Misión Cuadrantes de Paz respaldó la jornada desplegando funcionarios en sectores claves. El Comisario Jefe José Merchan, comisionado municipal de los Cuadrantes de Paz en Girardot, resaltó el trabajo conjunto entre

los cuerpos policiales y el Poder Popular Organizado, bajo los lineamientos de las autoridades nacionales y regionales.

«Nos encontramos la Gran Misión Cuadrantes de Paz desplegados, junto a las instituciones del Estado, las comunidades y consejos comunales, garantizando la seguridad y la prevención de los transeúntes. Ha sido una articulación efectiva gracias a esa trilogía fundamental: consejo comunal, policía de los Cuadrantes de Paz y jueces de paz», declaró Merchan.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

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