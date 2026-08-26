Fundación Regional “El Niño Simón” realizó jornada de atención social

Durante este despliegue se contó con asesoría legal, pediatría, psicología, dermatología y nutrición para todos los hijos de los trabajadores del sistema de medios públicos del estado y periodistas en general

CIUDAD MCY.-Desde los espacios del antiguo Hotel Jardín sede del sistema de medios públicos del estado Aragua, se llevó a cabo una jornada de atención social e integral dirigida a los hijos e hijas de los trabajadores de los medios de comunicación y periodistas de la entidad. Este despliegue estuvo coordinado por la Fundación Regional “El Niño Simón”, en conjunto con las instrucciones de la gobernadora Joana Sánchez.

La directora de la fundación, Mónica Herrera destacó que esta actividad forma parte del Plan de la Aragüeñidad y de la Cuarta Transformación (4T). Durante la jornada se ofrecieron servicios de pediatría, psicología, asesoría legal, control de peso y talla así como actividades recreativas.

“Queremos brindar hoy una jornada de atención social integral a los hijos e hijas de los trabajadores de todos los medios de comunicación y de los periodistas” explicó Herrera.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ASESORÍA LEGAL

Esta jornada contó con la participación de la defensora de los niños, niñas y adolescentes de la Fundación Regional del Niño Simón, Arilus Pérez quien atendió a una cuarta parte de los niños que asistieron durante el transcurso del día además de dar apoyo en psicopedagógico y evaluación pediátrica.

Pérez indicó que en el despliegue observó la capacitación de pacientes para su posterior remisión a especialidades como odontología y dermatología con una atención estimada en 50 niños.

Asimismo, los representantes que asistieron a la jornada valoraron la integralidad del abordaje médico así como psicológico ofrecido a los niños, niñas y adolescentes durante la actividad.

“Me pareció muy bueno este tipo de atención hacia el niño y que se dirija también hacia los deportistas, pues hace un gran apoyo psicológico y nutricional” expresó la representante Mariangel Molina, acompañada por su hija Rosmary Sánchez

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

FOTOS | KAREN RODRÍGUEZ