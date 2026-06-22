Más de siete millones de solicitudes han sido resueltas a través del Sistema 1×10

CIUDAD MCY.- Como parte del proceso de evaluación de los mecanismos implementados por el Gobierno nacional para garantizar la atención al Poder Popular, se realizó una reunión de trabajo donde se destacó que el Sistema 1×10 del Buen Gobierno, hasta la fecha, ha atendido más de siete millones de casos.

El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y jefe del 1×10 del Buen Gobierno, Juan José Ramírez, aseguró que el sistema es una herramienta que fortalece la comunicación directa del pueblo venezolano con las entidades que prestan los servicios públicos.

Ramírez reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional para garantizar, a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno, la atención inmediata a los ciudadanos, la agilidad en las soluciones y el seguimiento de las acciones ejecutadas.

Asimismo, las autoridades de las principales instituciones de servicios públicos del país presentaron un balance de gestión y debatieron nuevos proyectos de infraestructura, con el objetivo de dar respuesta pronta a las demandas de la ciudadanía en todo el territorio nacional.

FUENTE: VTV

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