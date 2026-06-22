Entrega del Pasaje Claudio Michelena favoreció a más de 460 familias

Tras el revestimiento de paredes, embellecimiento con pintura, ornato y colocación de luminarias, la población cuenta con un espacio seguro para su desplazamiento.

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de contar con espacios dignos para el disfrute y seguridad de la población, la Alcaldía de Las Tejerías entregó la rehabilitación del Pasaje Claudio Michelena, una obra que favorecerá a 469 familias del sector Los Cauchos.

Con el objetivo de alcanzar un óptimo resultado, se requirieron una serie de trabajos, entre los que se destacan: revestimiento de paredes, embellecimiento con pintura, ornato y colocación de luminarias.

Esta acción, que se contempla en la 2T del Plan de la Aragüeñidad, garantiza un espacio confortable para los usuarios y promueve el compartir de la comunidad, esto gracias a las mesas y bancos dispuestos.

El alcalde Régulo La Cruz acompañó a la comunidad durante la reinauguración que contribuye al levantamiento de “La nueva ciudad de paz´”. Cabe destacar que, tras la entrega de la obra, el pueblo se mostró feliz y agradeció a las autoridades locales por tan importante labor.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS :ALCALDÍA DE LAS TEJERÍAS