Mayora se consagró tricampeón Suramericano

CIUDAD MCY.-‎El pesista Julio Mayora volvió a subir a lo más alto del podio suramericano al dominar la categoría de 75 kilogramos de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 332 kilogramos, para sumar así su tercera corona consecutiva en la máxima cita deportiva de la región.

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‎Mayora superó al ecuatoriano Jair Reyes, quien totalizó 327 kg, mientras que el chileno Sergio Cares, con 297 kg, completó el podio.

ARRANQUE CON DIFICULTAD

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‎El olímpico subió a la tarima para intentar levantar 144 kilogramos en su primer intento de arranque, pero no pudo completar el movimiento.

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‎Lejos de perder la concentración, esperó los dos minutos reglamentarios y regresó a la plataforma con el mismo peso, esta vez ejecutó el levantamiento sin dificultades y aseguró los 144 kg.

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‎Para su tercer intento, Mayora decidió incrementar la exigencia y solicitó 145 kilogramos, respondiendo nuevamente con autoridad.

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‎En su primera aparición en el envión el guiareño levantó 182 kilogramos, para posteriormente incrementar la carga hasta 187 kg, peso que también consiguió completar con éxito.

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‎Con una amplia ventaja sobre sus principales rivales, el venezolano decidió retirarse de su tercer intento, una decisión estratégica porque ya tenía asegurada la victoria y celebró una nueva corona suramericana.

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DOMIO SURAMERICANO

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‎El criollo llegó a la competencia con dos campeonatos suramericanos en su palmarés; el primero en Cochabamba 2018, donde se coronó en la categoría de 69 kilogramos, con 145 kg en arranque, 180 kg en envión y 325 kg de total.

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‎Cuatro años más tarde, en Asunción 2022 repitió el título esta vez en los 73 kilogramos, con 140 kg en arranque, 171 kg en envión y 311 kg de total olímpico.

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‎Ahora en Santa Fe 2026, Mayora cambió nuevamente de categoría y afrontó el desafío de los 75 kilogramos, pero el resultado fue el mismo.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL