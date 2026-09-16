Luisberlis Rivas conquistó el oro en el Nacional Sub-18 de Atletismo

CIUDAD MCY .- El talento deportivo de Aragua volvió a destacar en el escenario nacional con la actuación de Luisberlis Rivas, quien conquistó la medalla de oro en la prueba de impulso de bala durante el Campeonato Nacional de Atletismo, categoría Sub-18, celebrado del 10 al 12 de septiembre en el Estadio Nacional Brígido Iriarte, en Caracas.

Rivas, con tan solo 14 años de edad, logró una marca de 12,26 metros para quedarse con el primer lugar de la prueba, enfrentándose a atletas de la categoría Sub-18, varias de ellas con experiencia en competencias internacionales.

El Campeonato Nacional contó con la participación de más de 1.100 atletas provenientes de 27 estados del país, incluyendo deportistas con trayectoria internacional.

La competencia tuvo entre sus principales objetivos evaluar marcas y contribuir a la conformación de la selección nacional que asumirá los próximos compromisos del ciclo deportivo y la agenda continental.

HABLA LA PROTAGONISTA

Para Rivas, la experiencia representó un importante desafío deportivo.

“Enfrentarme a personas que no eran mi categoría fue muy fuerte”, expresó la joven atleta al referirse a la exigencia de competir ante deportistas de mayor edad y experiencia.

Sobre las claves para alcanzar el primer lugar, Rivas atribuyó su actuación a su talento, disciplina y preparación.

“Mi talento y mi disciplina fue lo que me llevó a traerme esa medalla de oro para Aragua”, manifestó.

La joven aragüeña también destacó el respaldo recibido durante su proceso deportivo y agradeció especialmente a sus padres por el apoyo y sacrificio, así como a la gobernadora Joana Sánchez, a su entrenador, José Fumero, y a todas las personas que la acompañan y respaldan en cada competencia.

“Primero que todo, gracias a Dios por haberme permitido ganar y traerme ese primer lugar. A mis padres por el apoyo y el sacrificio que han hecho por nosotros, pero ahí vamos paso a paso”, señaló Rivas.

Con esta actuación, Luisberlis Rivas reafirma el potencial de las nuevas generaciones del atletismo aragüeño y suma un importante resultado en su proceso de formación, proyectándose como uno de los jóvenes talentos a seguir dentro de la disciplina del lanzamiento.

PRENSA IRDA

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