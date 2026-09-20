Mega Jornada Mercal atendió familias en Barbacoas

El operativo fue realizado en la Comuna «José Rafael Núñez Tenorio » garantizó productos de la cesta básica a precios accesibles

CIUDAD MCY.- Desde los espacios de la Sala de Autogobierno de la Comuna «José Rafael Núñez Tenorio», en la parroquia Barbacoas, ubicada en el municipio Urdaneta, se llevó a cabo una jornada de una Mega Jornada Mercal para garantizar el acceso y la protección nutricional de las familias en el municipio Urdaneta.

En esta actividad se aseguró la atención a más de 100 familias de la localidad a través de la venta de productos a precios accesibles entre los que se destacan: víveres esenciales, frutas y hortalizas frescas, proteínas de calidad, Lácteos y variedad de quesos.

Esta entrega no solo representó un alivio económico para las familias ante los precios del mercado, sino que también consolidó la coordinación con los voceros comunales y el poder popular para afianzar el sistema de distribución en la parroquia.

Este despliegue de atención integral fue posible gracias a las políticas de soberanía alimentaria impulsadas por la presidenta Delcy Rodríguez, en conjunto con la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez y la dirección del alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS : CORTESIA PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA