Zoológico Las Delicias presentó evolución de camada de chigüiros

Los ejemplares muestran un desarrollo saludable bajo la supervisión del equipo veterinario y de cuidadores

CIUDAD MCY.- El Zoológico Las Delicias informó sobre la evolución y desarrollo de la camada de chigüiros que nació hace dos meses, esto mediante un carrusel de fotografías colgado en la cuenta de instagram @zoologicolasdeliciaa

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‎En este periodo los pequeños roedores registraron un crecimiento sano y fuerte, bajo la atención constante del equipo médico veterinario y los cuidadores del recinto ambiental.

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‎Los nuevos ejemplares ya se encuentran adaptados a sus áreas de exhibición, llenando de dinamismo los espacios del recinto biológico, a su vez, la incorporación de estas crías busca concienciar a los visitantes sobre la importancia de la fauna autóctona venezolana y la necesidad de preservar sus hábitats naturales

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‎Con el nacimiento de estos integrantes, la población de chigüíres dentro del santuario animal continúa en constante expansión, consolidando al zoológico como un espacio clave para el resguardo de la biodiversidad.

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‎La directiva del Zoológico Las Delicias extiende una invitación a toda la colectividad para visitar las instalaciones y conocer a los nuevos miembros de la familia.

‎THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESIA ZOOLÓGICO LAS DELICIAS

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