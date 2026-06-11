Mejora de bienes públicos dignifica al pueblo de San Casimiro

De forma continua se mantiene un despliegue de limpieza, atención a la red de tuberías y vialidad

CIUDAD MCY.- Para ofrecer a la población bienes colectivos en condiciones óptimas, las cuadrillas de labores públicas del municipio San Casimiro mantienen un despliegue continuo en los diversos sectores de la jurisdicción.

En materia de vialidad, avanza la reparación de una falla de borde suscitada en el sector La Bandera, con el levantamiento de un muro de gavión. Una publicación en la cuenta de Instagram de la Alcaldía menciona: “Estamos comprometidos con la seguridad vial y el bienestar de cada uno de los habitantes y transeúntes de esta zona”.

Respecto a la limpieza y rehabilitación de espacios, la fuerza trabajadora realizó el barrido, desmalezamiento y recolección de desechos en el Cementerio Las Palmas, adyacencias del terminal y la calle El Mamón.

Como parte de la recuperación de todo lo referente a la red de tuberías, ejecutaron la conexión de colectores, para canalizar las aguas servidas provenientes del centro local de autobuses.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | ALCALDÍA SAN CASIMIRO