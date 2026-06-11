Desplegado plan de mantenimiento vial en la avenida Los Aviadores

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de optimizar espacios públicos dignos para la población aragüeña, se activó un despliegue integral de mantenimiento vial en la avenida Los Aviadores, importante arteria que comunica al municipio Francisco Linares Alcántara con el municipio Libertador y Girardot, bajo los lineamientos de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

El operativo contempla labores de limpieza, desmalezamiento y ordenamiento de áreas verdes para ofrecer mejores condiciones de tránsito vehicular y seguridad ciudadana. Para la ejecución de estas tareas de saneamiento urbano, el Gobierno regional movilizó una fuerza trabajadora de más de 120 operarios en el terreno.

Este contingente ejecuta además de manera simultánea la recolección de escombros, desechos sólidos acumulados en los márgenes del corredor vial; la articulación institucional del plan involucra a los equipos de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), la empresa estatal Vías de Aragua y el Servicio Autónomo para el manejo integral del Municipio Francisco Linares Alcántara.

El alcalde del municipio FLA, Víctor Bravo, destacó que las cuadrillas de obreros cuentan con el apoyo logístico de maquinaria pesada, conformada por cuatro volquetas y dos retroexcavadoras de empuje técnico.

Finalmente, mencionó que a esta jornada se sumaron funcionarios de Protección Civil con despeje ecológico y preventivo de ramas que busca neutralizar factores de riesgo en el alumbrado público o líneas de alta tensión.

ELIMAR PÉREZ| CIUDAD MCY

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