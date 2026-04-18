Mejoran servicio eléctrico en San Casimiro

Con la instalación de luminarias y reparación de un puente de baja tensión, la población de los sectores Valle Verde y El Rodeo fueron beneficiados

CIUDAD MCY.- En el marco de la 2T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, se lleva a cabo el mejoramiento y optimización de los servicios públicos e infraestructura en el municipio San Casimiro, en esta oportunidad, las cuadrillas abordaron el tema de la electricidad.

En perfecta articulación institucional, el equipo de la Alcaldía y Corpoelec instalaron reflectores LED de 100W en la cancha deportiva del sector Valle Verde, acción que permite una mejor visibilidad y seguridad en el espacio.

Asimismo, se dirigieron al sector El Rodeo, donde repararon un puente de baja tensión, con el objetivo de estabilizar el suministro eléctrico en toda la zona.

Ambas tareas garantiza el bienestar de la población, así como, condiciones y espacios adecuados para su desarrollo al nivel deportivo, económico y habitacional, según las orientaciones de la presidenta Encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | ALCALDÍA DE SAN CASIMIRO