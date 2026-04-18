U.E.N de San Sebastián cuenta con renovada cancha deportiva

El Semillero de la Patria tiene ahora un espacio embellecido donde podrá desarrollar actividades físicas, culturales y recreativas

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por continuar lograr la transformación de las infraestructuras deportivas, se llevó a cabo la inauguración de la cancha de usos múltiples de la Unidad Educativa Nacional Dr. Elíseo Acosta, ubicada en el municipio San Sebastián de los Reyes.

​El acto estuvo encabezado por el secretario de Juventud y Deporte de Aragua, Manuel López, junto director regional del ministerio de la juventud, Anthony Bolívar y la comisionada institucional del municipio, Rosa Espejo, quienes acompañaron a la comunidad estudiantil en la entrega formal de este espacio totalmente renovado.

​La rehabilitación de esta instalación deportiva se enmarca en el Plan Mi Cancha Bonita, un programa diseñado para el abordaje y acondicionamiento de áreas de recreación.

Entre las labores realizadas se efectuaron; recubrimiento de paredes, demarcación en líneas de juegos, reparación de gradas, portería y canasta de baloncesto.

​Gracias a la rehabilitación de la obra el Semillero de la Patria cuenta con una cancha deportiva embellecida donde podrá desarrollar actividades físicas, culturales y recreativas.

​Con esta entrega, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la masificación deportiva, garantizando que los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para su crecimiento integral dentro de sus centros de formación.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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