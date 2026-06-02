Método actoral japonés será promovido en el Teatro Municipal de Caracas

CIUDAD MCY.- En el mundo del teatro existen numerosos métodos que aplican los actores en los escenarios, uno de ellos es el método Suzuki, de Japón, presente en escuelas de Asia, Europa y Norteamérica, el cual llega a los espacios del Teatro Municipal de Caracas, a través de un Taller que será dictado por la actriz y facilitadora Marx Cipriani.

Del 5 de junio al 24 de julio, la actividad formativa se llevará a cabo los viernes de 5:00 a 7:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. El taller intensivo sobre Suzuki y la gramática de los pies, se presenta como una filosofía de vida que transforma la creación artística, mediante un entrenamiento físico-mental que busca revolucionar la presencia escénica del intérprete venezolano a través del control corporal y la energía que nace del contacto con el suelo.

La metodología lleva el nombre de su creador, Tadashi Suzuki, dramaturgo, actor e investigador japonés nacido cerca de Hiroshima, quien desarrolló esta técnica en Tokio durante los años 50, con el propósito de volver a situar al actor como centro del hecho teatral y conectarlo con su “energía primaria”, lo cual es llamado “estado de crisis”. Está basada en el teatro físico con el objetivo de potenciar el cuerpo invisible del actor: la respiración, la energía, la concentración y, sobre todo, el control del centro de gravedad.

El método Suzuki invita a la emancipación a través de temas relacionados a la Autoconciencia: El desarrollo del cuerpo invisible, el Rigor: La conexión real entre mente, voz y cuerpo y el Instinto: Dignificar lo primario y lo humano sobre el escenario.

Este taller está diseñado especialmente para docentes, maestros, estudiantes, actores, bailarines, intérpretes escénicos y creadores quienes lograran con la formación estudiar su cuerpo desde la conciencia interior y busque una dosis de conocimiento artístico.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA