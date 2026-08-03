Metrobús Aragua conectará siete municipios en su primera fase

Cinco rutas urbanas y seis suburbanas integrarán el nuevo sistema de transporte, que incorporará una operación digitalizada y beneficios para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad

CIUDAD MCY.- Con una cobertura inicial en siete municipios, Metrobús Aragua comenzará operaciones como una nueva opción de transporte público en la entidad, mediante una red de 11 rutas urbanas y suburbanas.

El secretario para el Transporte del estado Aragua, Alexis Zamora, informó que el sistema entrará en funcionamiento con cinco rutas urbanas y seis suburbanas que conectarán los municipios Girardot, Libertador, Sucre, Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara (FLA), Mario Briceño Iragorry (MBI) y José Félix Ribas, ampliando las alternativas de traslado para la población.

Precisó que esta primera etapa contará con una flota de 60 unidades y un sistema de operación digitalizado, diseñado para optimizar los tiempos de recorrido mediante paradas definidas e interconexiones entre los municipios atendidos.

TARIFA SOCIAL

Zamora explicó que Metrobús Aragua ofrecerá una política tarifaria diferenciada, con un costo de 90 bolívares para las rutas urbanas y de 240 bolívares para el servicio suburbano. Asimismo, señaló que los estudiantes tendrán un descuento del 50%, mientras que los adultos mayores y las personas con discapacidad estarán exonerados del pago en ambas modalidades.

Añadió que el nuevo sistema no sustituirá las rutas que actualmente cubren los transportistas organizados, sino que funcionará como una alternativa para los usuarios, con recorridos planificados y tiempos de viaje previamente establecidos.

El funcionario también indicó que la puesta en marcha de Metrobús Aragua estará acompañada por labores de reordenamiento vial en corredores estratégicos, entre ellos la avenida Bolívar de Girardot, donde se adecuan las paradas que formarán parte del recorrido de las nuevas unidades.

AJUSTE AL TRANSPORTE CONVENCIONAL

Durante el encuentro con los medios, el secretario sectorial se refirió además al ajuste de la tarifa del transporte urbano convencional, vigente desde el 1 de agosto, la cual quedó establecida en 190 bolívares.

Explicó que la medida responde a los acuerdos alcanzados durante las mesas de trabajo sostenidas entre el sector transporte y las autoridades nacionales, en las que también se definieron acciones para fortalecer el suministro de combustible y otros mecanismos de apoyo dirigidos a los prestadores del servicio.

En ese contexto, detalló que actualmente el Gobierno regional atiende a más de 900 unidades de transporte masivo, además de taxis y mototaxis, mediante un esquema de abastecimiento que supera los 800 mil litros semanales de gasolina y diésel.

“Todo esto en nombre del Gobierno Bolivariano, encabezado por nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, el ministro de Transporte, Francisco Garcés, y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez”, aseguró Zamora.

Finalmente, reiteró que tanto el monto del 50% del pasaje estudiantil como para los adultos mayores y las personas con discapacidad se mantienen en el sistema de transporte público, al tiempo que destacó que la incorporación de Metrobús Aragua busca ofrecer una nueva alternativa de movilidad que contribuya a la economía familiar y a optimizar el servicio en la entidad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA