Alcalde Maximiliano Suárez: Más de 800 familias afectadas por terremotos reciben atención integral

El mandatario municipal informó que 730 viviendas fueron afectadas por el evento del pasado 24 de junio y anunció avances en la reconstrucción de las primeras 50 casas, recuperación vial, turismo y nuevos proyectos de infraestructura para el segundo semestre de 2026

CIUDAD MCY.- A más de un mes del doblete sísmico, el alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez, ofreció un balance sobre las acciones ejecutadas para atender a las familias afectadas, así como los avances en materia de reconstrucción, vialidad, servicios públicos, turismo y desarrollo local.

Durante su participación en el programa “Así Amanece Aragua”, transmitido por TeleAragua, el mandatario municipal informó que el evento sísmico impactó a gran parte de la jurisdicción, dejando como resultado 730 viviendas afectadas y más de 813 familias atendidas directamente por los equipos municipales y regionales.

Suárez destacó que desde las primeras horas posteriores al movimiento telúrico se activaron protocolos de emergencia, iniciando el despliegue con maquinaria pesada para el despeje de las principales vías de comunicación y la evaluación de daños en las comunidades.

“Desde las 6:50 de la tarde del 24 de junio ya estábamos desplegados atendiendo la emergencia, despejando vías y recibiendo los primeros reportes de las viviendas afectadas”, explicó.

Asimismo, señaló que, como parte de la atención social desarrollada junto a la Gobernación de Aragua, se realizó la distribución de alimentos a más de 6.700 familias en distintas comunidades del municipio.

INICIAN RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

El alcalde informó que ya inició el proceso de reconstrucción de las primeras viviendas afectadas, gracias al trabajo articulado entre el Gobierno nacional, regional y municipal a través del Plan Venezuela Renace.

Precisó que fueron priorizadas 50 viviendas ubicadas en cinco campamentos transitorios, donde ya comenzaron los trabajos técnicos y la entrega de materiales de construcción a las familias.

“Ya los ingenieros de la Gobernación se encuentran desplegados realizando los levantamientos topográficos para iniciar con las casas modelo. Es un proceso donde trabajamos gobierno y familias afectadas para levantar nuevamente sus hogares”, indicó.

De acuerdo con la planificación presentada por el mandatario municipal, se estima que las primeras 50 viviendas puedan estar culminadas en un lapso aproximado de 60 días.

Actualmente Tovar cuenta con siete campamentos transitorios habilitados para atender a las personas que requieren acompañamiento mientras avanza la recuperación habitacional.

VÍAS REHABILITADAS Y OBRAS EN EJECUCIÓN

En materia vial, Suárez aseguró que la vía principal del municipio se encuentra totalmente operativa luego del despliegue realizado tras los deslizamientos generados por el evento sísmico.

Indicó que, en coordinación con Vías Aragua, fueron movilizadas ocho máquinas pesadas para ejecutar labores de despeje y garantizar la movilidad hacia la Colonia Tovar y demás sectores.

Sobre las fallas de borde, informó que continúan los trabajos en el sector La Ballesta, donde la obra presenta un avance aproximado del 60%.

Además, destacó la culminación de intervenciones realizadas en sectores como Vista al Valle, El Molino-Palmarito y Liceo Viejo, como parte del plan de recuperación de la infraestructura vial del municipio.

Para el segundo semestre del año, anunció un plan que contempla trabajos de bacheo, pintura de brocales, señalización vial y la consolidación de nuevos proyectos de movilidad.

ACTIVO EL SECTOR TURISMO

Ante las dudas generadas luego del evento sísmico, el alcalde garantizó que la infraestructura turística del municipio se encuentra operativa.

Explicó que las inspecciones técnicas determinaron afectaciones únicamente en cuatro locales comerciales, sin reportes de daños en posadas ni hoteles.

“Invitamos a los visitantes a venir con tranquilidad. Nuestros hoteles, restaurantes y espacios turísticos están activos y preparados para recibir a quienes quieran conocer la Colonia Tovar”, expresó.

El mandatario resaltó que durante la temporada vacacional se mantienen activos puntos recreativos y rutas turísticas, incluyendo una nueva propuesta de aventura que conectará el eje Costa Montaña con Puerto Maya.

RECUPERACIÓN DE SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

En cuanto al sistema eléctrico, Suárez informó que el servicio fue restablecido completamente el mismo día del evento sísmico y que posteriormente se avanzó en el fortalecimiento del alumbrado público.

Detalló que se han instalado más de 300 luminarias en la vía principal y sectores estratégicos del municipio para mejorar la seguridad vial y brindar mejores condiciones a habitantes y visitantes.

Sobre la infraestructura educativa, indicó que 12 instituciones educativas resultaron afectadas y que actualmente se ejecutan evaluaciones y planes de recuperación para garantizar un retorno seguro a clases.

NUEVOS PROYECTOS PARA TOVAR

Durante la entrevista, el alcalde anunció parte de la planificación prevista para el cierre del año 2026, entre ellas: Culminación de pozos de agua profunda en articulación con Hidrocentro, continuidad del plan de alumbrado público, recuperación de drenajes naturales, asfaltado de 24 kilómetros de vialidad, rehabilitación de la Clínica Popular conocida como “La Medicatura”, recuperación del CDI Simón Bolívar, donde funcionará el primer quirófano del municipio, construcción de una nueva escuela en el sector Peonías Maya y la conformación de 11 kilómetros de vialidad agrícola en el eje Costa Montaña.

Finalmente, Suárez destacó que la gestión municipal mantiene como prioridades la reconstrucción de viviendas afectadas, el fortalecimiento de los servicios públicos, la recuperación económica a través del turismo y la atención permanente a las comunidades.

“Seguimos trabajando para que Tovar renazca, no solamente desde la infraestructura, sino desde la tranquilidad y la esperanza de nuestra gente”, afirmó.

PRENSA ALCALDIA DE TOVAR

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