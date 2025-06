México eligió por primera vez a sus jueces por voto popular

CIUDAD MCY.-México se convirtió este domingo en el primer país en elegir a todos sus jueces a través del voto popular, un ejercicio que de acuerdo al gobierno, limpiará un poder corrompido, pese a que los críticos lo ven como un perdigón a la independencia de poderes.

Estas elecciones se dan de la reforma judicial aprobada el año pasado, por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y que respalda su sucesora, Claudia Sheinbaum, la cual aspira a poner fin a la corrupción y al tráfico de influencias que en opinión de autoridades y disímiles voces de la sociedad civil permea a ese poder autónomo.

El miércoles pasado finalizaron las campañas de los más de siete mil aspirantes a los 881 cargos del poder judicial federal en disputa (la otra parte se definirá en 2027), y a unos mil 800 puestos a nivel local en 19 estados de la nación.

Días después se inició el período de veda electoral previo a los comicios a celebrarse mañana y para el cual están convocados a las urnas casi 100 millones de ciudadanos.

Los electores recibirán seis boletas, entre estas, una morada, para seleccionar a los ministros de la Suprema Corte, azul (Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF) y turquesa (Tribunal de Disciplina Judicial).

También habrá otras de color naranja (Salas Regionales del TEPJF), rosa (magistraturas de circuito) y amarilla (juzgados de distrito).

Por su parte, Sheinbaum destacó que “va a haber una buena jornada el 1° de junio. Hay deseos de participar. Entonces, va a ser una jornada donde millones van a participar, millones de personas para elegir al poder judicial por primera vez en la historia en México”.

Además de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la modificación a la carta magna en esta materia contempla otros puntos, entre estos, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial como autoridad independiente a la Suprema Corte.

A diferencia de las elecciones tradicionales, en estas no participan partidos políticos, por lo que no podían promover o apoyar candidaturas públicamente. No obstante, varios candidatos, especialmente a la Suprema Corte, han sido identificados como afines al oficialismo o a la oposición, reseñan medios internacionales.

FUENTE CIUDAD CCS