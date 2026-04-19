Mía Garcés gana su segundo oro en los Suramericanos de la Juventud Panamá

CIUDAD MCY.-La gimnasia artística venezolana brilla con luz propia en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. La atleta Mía Garcés conquistó su segunda medalla de oro tras una actuación impecable que la ratifica como la figura más destacada de la delegación criolla en esta disciplina.

Garcés completó una jornada magistral en la prueba de barras asimétricas, donde acumuló un total de 12 mil puntos. Esta puntuación le permitió subir a lo más alto del podio por segunda vez en la competición.

Este nuevo éxito se suma a la presea dorada obtenida previamente en la modalidad de all around. En dicha prueba, la gimnasta venezolana registró un total de 49.200 puntos, resultado con el que superó a las representantes de Uruguay, Isabella Marenco y Camila Buck.

Con estos dos metales dorados, Mía Garcés consolida el éxito de la gimnasia artística de Venezuela en suelo panameño y eleva el estatus del país en el medallero regional, al perfilarse como una de las grandes promesas del deporte olímpico nacional.

FUENTE VTV

FOTO: CORTESÍA