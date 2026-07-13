Minec advierte que contaminar espacios acuáticos acarrea sanciones penales

CIUDAD MCY.- El ministerio para el Ecosocialismo emitió un comunicado oficial este lunes en el que reafirmó su postura de tolerancia cero frente a los vertidos ilícitos y los delitos ambientales en el territorio nacional.

En su rol de ente rector de la gestión ambiental, la institución enfatizó de manera categórica que las costas y los cuerpos de agua de la nación no son depósitos de residuos, exhortando a la población a respetar rigurosamente los ecosistemas marítimos y fluviales.

El organismo advirtió que verter desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en el mar o en espacios naturales constituye una actividad estrictamente ilícita. Quienes incurran en estas prácticas se enfrentarán a sanciones que van desde multas económicas hasta procesos penales, sumado a la obligación legal de restaurar integralmente los espacios afectados.

En este sentido, las autoridades recordaron que es obligatorio utilizar exclusivamente los espacios autorizados y los vertederos controlados que han sido dispuestos para la correcta disposición de los desperdicios.

El mnisterio reiteró que la protección del ambiente representa una tarea colectiva que involucra a toda la sociedad, ratificando el compromiso del Gobierno Nacional con una gestión responsable y la acción conjunta para asegurar un futuro sostenible para las presentes y futuras generaciones.

Para facilitar la contraloría social y procesar denuncias inmediatas, el ente ministerial recordó que se encuentran activos los números telefónicos 0212-408-1111 y 0800-262-4368 (0800-AMBIENT), las plataformas web oficiales y la cuenta en redes sociales @mineocosocialismo_ve.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA