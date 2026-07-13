Gobierno Bolivariano atiende a más de 20,230 personas en campamento transitorio

CIUDAD MCY.- El vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, publicó este lunes el balance oficial de atención en los Campamentos Transitorios, instalados en el marco de la emergencia humanitaria derivada de los dos terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio.

A través de su cuenta en la red social Telegram, el funcionario detalló que a la fecha se encuentran 107 campamentos transitorios habilitados para alojar y atender de manera integral a las familias damnificadas. La capacidad instalada total asciende a 25 mil 64 plazas, de las cuales se encuentran ocupadas 20 mil 231 personas .

El despliegue de estos espacios de protección, que operan principalmente en Caracas, Miranda y La Guaira—estado más afectado por los sismos—, forma parte de la estrategia del Ejecutivo Nacional para garantizar alojamiento, alimentación, atención médica y protección social a la población desplazada .

En la publicación, se observa las citadas cifras distribuidas en Caracas y en los estados La Guaira, Miranda y Aragua.

FUENTE : CON EL MAZO DANDO

FUENTE : CORTESÍA