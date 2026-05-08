Presidenta Encargada Delcy Rodriguez supervisó maniobras de la FANB en Fuerte Terepaima

CIUDAD MCY.- En un despliegue de soberanía y compromiso con la formación castrense, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Delcy Rodríguez, visitó el Fuerte Terepaima durante el desarrollo de las maniobras correspondientes al período de adiestramiento «Terepaima 2026».

Este ejercicio se desarrolló en las instalaciones del Fuerte Terepaima, ubicado en el municipio Palavecino del estado Lara, con el objetivo central de validar las capacidades operacionales de los cadetes de primer año de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), incluyendo a los futuros oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

escuadra, defensa de área, patrullaje y el pasaje de canchas de adiestramiento; actividades que buscan aplicar el conocimiento teórico al terreno, bajo estándares de alta autoexigencia individual y colectiva.

FORMACIÓN INTEGRAL

En este sentido, es relevante destacar que la formación en la UMBV se fundamenta en un modelo de Unión Cívico-Militar, donde el cadete no solo se prepara en el arte de la guerra, sino que se forma como un profesional polivalente.

Es por ello, que la estructura académica actual se rige por cuatro ejes fundamentales:

Militar: Doctrina de la «Guerra de todo el Pueblo» y manejo de sistemas de armas.

Doctrina de la «Guerra de todo el Pueblo» y manejo de sistemas de armas. Ético-Político: Basado en el pensamiento bolivariano y la soberanía nacional.

Basado en el pensamiento bolivariano y la soberanía nacional. Científico-Tecnológico: Especialización técnica en ingeniería, salud y comunicaciones.

Especialización técnica en ingeniería, salud y comunicaciones. Físico-Deportivo: Entrenamiento de alto rendimiento.

Por otra parte, estas maniobras forman parte del fortalecimiento del Sistema Defensivo Territorial, que organiza a la Nación en Regiones de Defensa Integral (REDI) y Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).

En contexto, con la integración de las diversas academias (Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, GNB y Ciencias de la Salud), la UMB reafirma su papel como el Alma Mater donde se forja la disciplina, la lealtad y el compromiso de los futuros líderes de la institución armada, bajo la premisa de que en Venezuela «el pueblo es el ejército y el ejército es el pueblo».

La Mandataria Encargada estuvo acompañada durante el desarrollo de la actividad, por autoridades de alto nivel de la FANB, tales como, el GJ Gustavo González López, ministro del Poder Popular para la Defensa; MG Rafael Prieto Martínez, comandante Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB); el GB Ronald Alexander Lugo Díaz, jefe de Campamento y director de la Academia Militar de Medicina, entre otros.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA