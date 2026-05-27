Ministerio de Defensa evalúa proceso de simplificación de procesos administrativos

CIUDAD MCY- El presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos, diputado Antonio Ecarri Angola (Lápiz/Nacional), anunció este miércoles que la instancia a su cargo se reunirá con el encargado de negocios de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, John M. Barrett.

Ecarri precisó que este primer acercamiento tiene como propósito presentar oficialmente el Grupo de Amistad y comenzar a construir una agenda de trabajo conjunta que permita abordar temas de interés bilateral.

Tras la instalación del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-EE.UU., recalcó la necesidad de establecer un espacio de diálogo constructivo basado en el respeto mutuo.

Agregó el parlamentario, que este espacio tiene como propósito evaluar mecanismos de cooperación que beneficien a los ciudadanos de las dos naciones y se sienten las bases para un entendimiento diplomático sostenido.

DIPLOMACIA DE PAZ

Antonio Ecarri enfatizó que, entre otras tareas, esperan crear mecanismos de entendimiento con el Congreso de los EE.UU., y con instancias productivas de ese país para beneficiar ambas poblaciones.

Habló sobre la necesidad de crear victorias rápidas en este nuevo momento político, donde se están construyendo nuevas relaciones con los EE.UU., al tiempo de aperturar mecanismos de confianza con el Poder Legislativo norteamericano.

Ecarri aclaró que todas las acciones y convocatorias que emprenda el Grupo de Amistad, se realizarán en coordinación con el Ejecutivo Nacional y las directrices del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (Mppre).

Al reafirmar el compromiso de los asambleístas con los principios de soberanía consagrados en la Constitución, concluyó que el inicio de estas gestiones bilaterales abre una ventana oportuna para la diplomacia de paz, orientada a recuperar la confianza recíproca y el bienestar de la población de ambas naciones, y el cese de las medidas coercitivas unilaterales.

Por su parte, el viceministro para Europa y América del Norte del Mppre, Oliver Blanco, ratificó el acompañamiento de la cancillería venezolana en este proceso, señalando que la conformación del grupo parlamentario representa una oportunidad propicia para edificar canales institucionales basados en la seriedad y el pragmatismo que exigen la realidad de ambos países.

El diplomático puntualizó que el objetivo es avanzar hacia la regularización de los vínculos bajo un esquema de respeto a la soberanía.

RESPETO DEL MUNDO

“Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores saludamos y acompañamos la instalación de este espacio, que debe servir para construir una relación sensata, pragmática y de mutuo respeto entre el Estado venezolano y los Estados Unidos”, aseveró Blanco.

Asistieron al evento invitados del sector productivo, gremial e institucional; entre ellos la presidenta de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, Cristina Tovar; el presidente de la Cámara Petrolera Venezolana, Enrique Novoa, y el asesor jurídico de esta instancia, Juan Carlos Andrade.

Asimismo, el primer vicepresidente de Fedeindustria, Rafael Sarcina; el presidente de la Asociación Venezolana de Fabricantes, Antonio Rodríguez, y el secretario del GAP Portugal – Venezuela, Rubén López.

FUENTE: AN

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