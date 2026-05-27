Segunda etapa de la Gran Peregrinación Nacional arrancó en el oriente del país

CIUDAD MCY.- Este miércoles, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, inició en el estado Anzoátegui la segunda fase de la Gran Peregrinación Nacional por una «Venezuela sin Sanciones y en Paz; que avanza enfocada en el sector productivo y el desarrollo económico del país.

El recorrido comenzó con una multitudinaria caravana de la fuerza motorizada en San Tomé; y luego por la avenida Sur hasta empalmar con la ciudad de El Tigre.

Esta segunda etapa de la peregrinación en el mes que está en curso, ya tuvo su primera parada en el estado Bolívar, donde estuvo junto al pueblo trabajador, cultores, comunas, consejos comunales y la fuerza motorizada.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano ratifica una vez más, que esta agenda tiene como propósito dos grandes objetivos estratégicos: «hacer justicia por los derechos de Venezuela al desarrollo y la esperanza, y lograr la igualdad social mediante la reducción de las brechas heredadas del bloqueo económico».

Por otra parte, es importante resaltar que junto a la Mandataria Encargada estuvieron presentes el gobernador de la entidad, Luis José Marcano; la primera dama del estado, Marcia Moreno; el alcalde de El Tigre, Alberto Gago; entre otras autoridades.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA