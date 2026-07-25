Avanza notablemente rehabilitación del hospital “Dr. José Rangel”en Zamora

Una revisión detallada permitió a la gobernadora, Joana Sánchez, constatar el progreso exitoso de la obra que pronto será entregada al pueblo zamorano

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan de la Aragüeñidad , la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, acompañada por la alcaldesa del municipio Zamora, Anahis Palacios, supervisó la rehabilitación del área de emergencia pediátrica y de adultos del hospital “Dr. José Rangel”.

Durante un recorrido la mandataria regional, constató la modernización y transformación de la infraestructura médica, que ofrecerá espacios donde los pacientes y usuarios se sientan cómodos y atendidos.

En la edificación se realizan trabajos de rehabilitación de sus paredes, climatización de áreas y otras labores con el firme objetivo de ofrecer espacios dignos y pulcros para lograr una atención rápida y garantizada, no solo para los zamoranos, sino también para ciudadanos de municipios aledaños que son atendidos en este importante nosocomio del Sur de Aragua.

Cabe mencionar que estas mejoras se alinean a todas las acciones concretas que viene realizando el gobierno regional, en el sistema publico de salud del estado, con la optimización de los diversos centros de atención médica de cada uno de los municipios, para que cada ciudadano pueda ser atendido desde el punto y circulo de su zona

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA