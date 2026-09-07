Ministerio de Educación publica calendario escolar 2026-2027

CIUDAD MCY.- Desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación se publicó por medio de redes sociales el calendario escolar para el período comprendido entre 2026 y 2027, para informar con puntualidad sobre las fechas más relevantes para este nuevo ciclo académico, en el cual las clases comenzarán el próximo 14 de septiembre.

SEPTIEMBRE

9 Inicio del Año Escolar

9-11 Reintegro y organización institucional: preparación general de los grupos, materiales y documentos fundamentales/ Formación específica/ Registro de data escolar/ Consejo Docente Nº 1

14 Inicio de clases en todos los subsistemas / Inicio del Primer Momento Pedagógico/ Inicio del diagnóstico educativo (hasta el 30 de septiembre)

21-25 Actividad didáctica: Acuerdos de convivencia y paz

OCTUBRE

5 Consejo Docente N° 2: Balance y perspectivas

5-9 Registro en el Programa Nacional de Preparadores Estudiantiles

6 Primera Asamblea de Familias Conformación de Consejos Educativos

Actividad didáctica: Día Internacional de la No Violencia

Actividad didáctica: Día de la Resistencia Indígena

Actividad didáctica: Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres

9-13 Despliegue ministerial hacia instituciones rurales e indígenas

19-23 Conformación y Renovación de Organizaciones Estudiantiles

Actividad didáctica: Simón Rodríguez

20 Organización Feria de Identidad

27 Inicio de proyectos para la Feria de Identidad

28-30 Simulacro Nacional de Desalojo ante Desastres Naturales (1″Ejercicio)

NOVIEMBRE

Actividad didáctica: Concienciación respecto a la Violencia y el Acoso Escolar

Actividad didáctica: Derechos Humanos y Derechos de la Infancia

Actividad didáctica: Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

12 Selección de temas y discusión de ideas para la Feria de Ciencias 2026

13 Escuela de Familias (1er encuentro)

Actividad didáctica: Prevención del Abuso contra Niños, Niñas y Adolescentes

Feria de Identidad

DICIEMBRE

Proyecto Navidad

Proceso de Superación Pedagógica (Media)

Actividad didáctica: Batalla de Ayacucho

Revisión de informes de evaluación escolar (1er Momento)

10 Entrega y revisión de planificación didáctica (a ejecutar en enero 2027)

11 Entrega de informes de evaluación escolar a las familias: 1er Momento

14 Muestra cultural de Navidad / Vacaciones de niñas, niños y jóvenes

15 Consejo Docente Nº 3: Balance y perspectivas

/ Fin del Primer Momento Pedagógico / Vacaciones del personal institucional

ENERO

11 Regreso a clases en todos los subsistemas/Inicio del Segundo Momento Pedagógico/Actividad didáctica deportiva

Actividad vinculada a la profesión docente

Actividad didáctica: Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente

15 Día del Maestro y la Maestra

25 Inicio del proyecto de carnaval

FEBRERO

1 Organización Feria de Ciencias

Actividad didáctica: Antonio José de Sucre

Actividad didáctica: Día Internacional de la Mujer y la Niña en las Ciencias

Actividad didáctica: La amistad y el amor como valores de la humanidad

5 Comparsa de Carnaval

8 y 9 Asueto de Carnaval

25 Escuela de Familias (2do encuentro)

MARZO

Proyecto: Día Internacional de la Mujer / Poetisas venezolanas

23 Segunda Asamblea de Familias

25 y 26 Asueto de Semana Santa

29 de marzo al 2 de abril: Feria de Ciencias

29 Montaje y ensayos

30-31 Muestra interna

1 de abril Muestra abierta a familias y comunidad

2 de abril Balance general/ desmontaje

Actividad didáctica: ¡Celebramos la octava estrella!

ABRIL

12-14 Revisión de informes de evaluación escolar (2do Momento)

Actividad didáctica: 19 de abril de 1810

19-23 Proceso de superación pedagógica (Media)

Actividad didáctica por el Día Mundial del Libro

20 Planificación de proyectos para la Feria del Libro 2027

27 Consejo Docente Nº 4: Balance y perspectivas

29 Simulacro Nacional de Desalojo ante Desastres Naturales (2do Ejercicio)

30 Escuela de Familias (3er encuentro) / Entrega de informes de evaluación escolar a las familias: 2do Momento / Fin del Segundo Momento Pedagógico

MAYO

3 Inicio del Tercer Momento Pedagógico / Inicio de proyectos Feria del Libro 2027

Actividad didáctica: Armando Reverón

Proyecto: ¡Nuestras familias!

14 Encuentro de integración familiar

Actividad didáctica: Aquiles Nazoa

Visita presencial o virtual a uno o varios museos

Actividad didáctica: Símbolos Patrios y Naturales de Venezuela

Junio

Actividad didáctica: Día Mundial Contra el Trabajo Infantil

Feria del Libro

Actividad didáctica: Arturo Michelena

Actividad didáctica: Batalla de Carabobo

24 Feriado: Batalla de Carabobo

30 Simulacro Nacional de Desalojo ante Desastres Naturales (3er ejercicio)

JULIO

Juegos Deportivos Estudiantiles

Festival Cultural

5-9 Proceso de superación pedagógica (Media)

12 Revisión de informes de evaluación escolar (3er Momento)

16 Fin del Tercer Momento Pedagógico

19 Consejo Docente Nº 5: Balance del año escolar

20 Tercera Asamblea de Familias / Escuela de Familias (4to encuentro) /Entrega de informes de evaluación escolar a las familias: 3er Momento

21-23 Procesos de inscripción y prosecución

24 Natalicio del Libertador Simón Bolívar

26-28 Actos de Promoción

30 Fin de Año Escolar / Vacaciones

AGOSTO

Todo el mes de agosto: “ESCUELAS ABIERTAS”

AVANZA LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ESCOLAR

Para comienzo óptimo del año escolar 2026-2027, se llevó a cabo la recepción y entrega de materiales de infraestructura y recursos pedagógicos en los planteles educativos de la zona centro occidental y parte de la región andina.

«Queremos que este inicio del año escolar 2026-2027 encuentre nuestras escuelas listas, bonitas y equipadas para el aprendizaje de nuestros pequeños», destacó el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, a través de una pieza audiovisual en redes sociales.

En este sentido, el Plan de Recuperación de Escuelas y los equipos gubernamentales se encuentran desplegados en el territorio nacional para asegurar que la juventud venezolana comience sus actividades académicas el próximo 14 de septiembre sin contratiempos.

«Nosotros acá estamos recibiendo todo lo que es los materiales y la dotación que vamos para nuestros niños y niñas de todas las instituciones que hacemos vida acá en la zona centro occidental y parte de la zona andina», afirmó un vocero de la comunidad.

Las condiciones para este próximo regreso a las aulas van más allá de la infraestructura, sino que también contemplan el fortalecimiento de la seguridad y garantías para los profesores, personal obrero y toda la comunidad educativa para un cierre del año escolar altamente productivo.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA VTV