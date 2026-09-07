Ministerio de Educación publica calendario escolar 2026-2027

CIUDAD MCY.- Desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación se publicó por medio de redes sociales el calendario escolar para el período comprendido entre 2026 y 2027, para informar con puntualidad sobre las fechas más relevantes para este nuevo ciclo académico, en el cual las clases comenzarán el próximo 14 de septiembre.
SEPTIEMBRE
9 Inicio del Año Escolar
9-11 Reintegro y organización institucional: preparación general de los grupos, materiales y documentos fundamentales/ Formación específica/ Registro de data escolar/ Consejo Docente Nº 1
14 Inicio de clases en todos los subsistemas / Inicio del Primer Momento Pedagógico/ Inicio del diagnóstico educativo (hasta el 30 de septiembre)
21-25 Actividad didáctica: Acuerdos de convivencia y paz
OCTUBRE
5 Consejo Docente N° 2: Balance y perspectivas
5-9 Registro en el Programa Nacional de Preparadores Estudiantiles
6 Primera Asamblea de Familias Conformación de Consejos Educativos
Actividad didáctica: Día Internacional de la No Violencia
Actividad didáctica: Día de la Resistencia Indígena
Actividad didáctica: Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres
9-13 Despliegue ministerial hacia instituciones rurales e indígenas
19-23 Conformación y Renovación de Organizaciones Estudiantiles
Actividad didáctica: Simón Rodríguez
20 Organización Feria de Identidad
27 Inicio de proyectos para la Feria de Identidad
28-30 Simulacro Nacional de Desalojo ante Desastres Naturales (1″Ejercicio)
NOVIEMBRE
Actividad didáctica: Concienciación respecto a la Violencia y el Acoso Escolar
Actividad didáctica: Derechos Humanos y Derechos de la Infancia
Actividad didáctica: Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
12 Selección de temas y discusión de ideas para la Feria de Ciencias 2026
13 Escuela de Familias (1er encuentro)
Actividad didáctica: Prevención del Abuso contra Niños, Niñas y Adolescentes
Feria de Identidad
DICIEMBRE
Proyecto Navidad
Proceso de Superación Pedagógica (Media)
Actividad didáctica: Batalla de Ayacucho
Revisión de informes de evaluación escolar (1er Momento)
10 Entrega y revisión de planificación didáctica (a ejecutar en enero 2027)
11 Entrega de informes de evaluación escolar a las familias: 1er Momento
14 Muestra cultural de Navidad / Vacaciones de niñas, niños y jóvenes
15 Consejo Docente Nº 3: Balance y perspectivas
/ Fin del Primer Momento Pedagógico / Vacaciones del personal institucional
ENERO
11 Regreso a clases en todos los subsistemas/Inicio del Segundo Momento Pedagógico/Actividad didáctica deportiva
Actividad vinculada a la profesión docente
Actividad didáctica: Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente
15 Día del Maestro y la Maestra
25 Inicio del proyecto de carnaval
FEBRERO
1 Organización Feria de Ciencias
Actividad didáctica: Antonio José de Sucre
Actividad didáctica: Día Internacional de la Mujer y la Niña en las Ciencias
Actividad didáctica: La amistad y el amor como valores de la humanidad
5 Comparsa de Carnaval
8 y 9 Asueto de Carnaval
25 Escuela de Familias (2do encuentro)
MARZO
Proyecto: Día Internacional de la Mujer / Poetisas venezolanas
23 Segunda Asamblea de Familias
25 y 26 Asueto de Semana Santa
29 de marzo al 2 de abril: Feria de Ciencias
29 Montaje y ensayos
30-31 Muestra interna
1 de abril Muestra abierta a familias y comunidad
2 de abril Balance general/ desmontaje
Actividad didáctica: ¡Celebramos la octava estrella!
ABRIL
12-14 Revisión de informes de evaluación escolar (2do Momento)
Actividad didáctica: 19 de abril de 1810
19-23 Proceso de superación pedagógica (Media)
Actividad didáctica por el Día Mundial del Libro
20 Planificación de proyectos para la Feria del Libro 2027
27 Consejo Docente Nº 4: Balance y perspectivas
29 Simulacro Nacional de Desalojo ante Desastres Naturales (2do Ejercicio)
30 Escuela de Familias (3er encuentro) / Entrega de informes de evaluación escolar a las familias: 2do Momento / Fin del Segundo Momento Pedagógico
MAYO
3 Inicio del Tercer Momento Pedagógico / Inicio de proyectos Feria del Libro 2027
Actividad didáctica: Armando Reverón
Proyecto: ¡Nuestras familias!
14 Encuentro de integración familiar
Actividad didáctica: Aquiles Nazoa
Visita presencial o virtual a uno o varios museos
Actividad didáctica: Símbolos Patrios y Naturales de Venezuela
Junio
Actividad didáctica: Día Mundial Contra el Trabajo Infantil
Feria del Libro
Actividad didáctica: Arturo Michelena
Actividad didáctica: Batalla de Carabobo
24 Feriado: Batalla de Carabobo
30 Simulacro Nacional de Desalojo ante Desastres Naturales (3er ejercicio)
JULIO
Juegos Deportivos Estudiantiles
Festival Cultural
5-9 Proceso de superación pedagógica (Media)
12 Revisión de informes de evaluación escolar (3er Momento)
16 Fin del Tercer Momento Pedagógico
19 Consejo Docente Nº 5: Balance del año escolar
20 Tercera Asamblea de Familias / Escuela de Familias (4to encuentro) /Entrega de informes de evaluación escolar a las familias: 3er Momento
21-23 Procesos de inscripción y prosecución
24 Natalicio del Libertador Simón Bolívar
26-28 Actos de Promoción
30 Fin de Año Escolar / Vacaciones
AGOSTO
Todo el mes de agosto: “ESCUELAS ABIERTAS”
AVANZA LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ESCOLAR
Para comienzo óptimo del año escolar 2026-2027, se llevó a cabo la recepción y entrega de materiales de infraestructura y recursos pedagógicos en los planteles educativos de la zona centro occidental y parte de la región andina.
«Queremos que este inicio del año escolar 2026-2027 encuentre nuestras escuelas listas, bonitas y equipadas para el aprendizaje de nuestros pequeños», destacó el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, a través de una pieza audiovisual en redes sociales.
En este sentido, el Plan de Recuperación de Escuelas y los equipos gubernamentales se encuentran desplegados en el territorio nacional para asegurar que la juventud venezolana comience sus actividades académicas el próximo 14 de septiembre sin contratiempos.
«Nosotros acá estamos recibiendo todo lo que es los materiales y la dotación que vamos para nuestros niños y niñas de todas las instituciones que hacemos vida acá en la zona centro occidental y parte de la zona andina», afirmó un vocero de la comunidad.
Las condiciones para este próximo regreso a las aulas van más allá de la infraestructura, sino que también contemplan el fortalecimiento de la seguridad y garantías para los profesores, personal obrero y toda la comunidad educativa para un cierre del año escolar altamente productivo.
FUENTE: VTV
FOTO: CORTESÍA VTV