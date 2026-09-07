Presidenta Rodríguez entregó viviendas rehabilitadas en el sector Ruperto Lugo de Caracas

CIUDAD MCY.- En la parroquia Sucre, en el Bloque IV del sector Ruperto Lugo, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, lideró la entrega de viviendas rehabilitadas por el Plan Venezuela Renace.

Exactamente en esta localidad del sector Ruperto Lugo, la intervención del Plan «Venezuela Renace» abarcó tres edificios y 219 apartamentos, impactando de manera directa a más de mil personas, además de la recuperación integral de 12 casas del sector.

Esta entrega e inspección se realizó en compañía de la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández. Asimismo, estuvo presente el presidente del Banco Digital de los Trabajadores, Sergio Lotartaro.

Durante su recorrido, la jefa de Estado visitó el preescolar Centro de Educación Inicial Escolar Josefina «Pepita» Machado, el cual fue rehabilitado en su totalidad y cuenta con una matrícula de 36 niños, los cuales iniciarían las actividades escolares este 14 de septiembre.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL