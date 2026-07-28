Ministerio de Educación retoma atención presencial al público en su sede principal

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para la Educación retomó este martes 28 de julio la atención presencial al público para todos los trámites y servicios destinados a la comunidad educativa nacional.

A través de un comunicado oficial publicado en redes sociales, la cartera ministerial indicó que el personal operativo se encuentra desplegado en la planta baja de su sede principal, situada entre las esquinas de Salas a Caja de Agua, en la parroquia Altagracia de Caracas.

Para la recepción de los usuarios, la institución dispuso una jornada laboral comprendida entre las 8:30 a.m. y la 1:00 p.m., horario en el cual los ciudadanos podrán acudir para gestionar las solicitudes correspondientes.

FUENTE: VTV

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