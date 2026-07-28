Saren incorpora trámites de Legalización Internacional a su sistema en línea

CIUDAD MCY.- El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) incorporó a su sistema en línea una función para tramitar la Solicitud de Legalización Internacional de Documentos, dirigida a residentes de países ajenos al Convenio de La Haya de 1961.

El sistema ahora permite la Apostilla de La Haya, para los países que integran el convenio, y la Legalización Internacional para los que no forman parte de este, informó el Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.

Los usuarios y las usuarias podrán gestionar este trámite ingresando al portal web del Saren, que destacó que continúan fortaleciendo la transformación digital de sus servicios.

El ente señaló que, junto a la cancillería, buscan facilitar a los ciudadanos trámites más rápidos y seguros.

AVN / FOTO CORTESÍA