Minec rescató 163 ejemplares silvestres durante 2025

PorMilexis Pino

Ene 12, 2026

CUIDAD MCY.-Un total de 163 ejemplares de fauna silvestre fueron rescatados durante 2025 por el personal del Ministerio de Ecosocialismo en el estado Anzoátegui.

En su Instagram el ente ofreció un balance de los animales que lograron regresar a sus hábitats gracias a la atención a denuncias sobre tenencia y tráfico ilegal.

Yamil Saleh, director de la cartera ambiental en la entidad, explicó que entre los ejemplares atendidos se encuentran 106 reptiles, 36 mamíferos y 21 aves.

Agregó que 82,82% de los animales (135) fueron devueltos a su hábitat, 8,58% (14) pasaron o cumplen procesos de rehabilitación, 4,30% (7) de fauna exótica (erizos albinos africanos) están institucionalizados y el otro 4,30% (7) falleció por las condiciones en las que se encontraban al momento de lograr su rescate.

FUENTE ÚLTIMAS NOTICIAS | FOTOS CORTESÍA

