Ministro Cabello reitera sustitución de alcabalas por patrullaje permanente

CIUDAD MCY.- El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reiteró la vigencia de la instrucción emitida por la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en función de suprimir el método de las alcabalas policiales y sustituirla por el patrullaje permanente y eficiente. Así lo indicó desde el estado La Guaira, en donde supervisaba la demolición controlada de una edificación afectada por los sismos del pasado 24 de junio.
«La etapa de las alcabalas en la calle ya la cumplimos; esto tenía que ver con la misma situación del país y hemos recibido la instrucción de la presidenta y estamos levantando todas las alcabalas. ¿Qué significa? ¿Qué desaparece la policía de la calle? No, no desaparece porque hay más patrullaje», explicó.
«Cada alcabala se convierte en un trastorno y un retardo para el que está viajando», ejemplificó, y reiteró que las fuerzas de seguridad ciudadana acatan la orden de la jefa de Estado y actualizan sus métodos.
Por otra parte, señaló que se garantizará la presencia de los Puntos de Atención al Ciudadano en carreteras y autopistas, en donde se garantizará la presencia de fuerzas de seguridad ciudadana.
FUENTE : VTV
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