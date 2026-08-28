Ministro Cabello reitera sustitución de alcabalas por patrullaje permanente

«La etapa de las alcabalas en la calle ya la cumplimos; esto tenía que ver con la misma situación del país y hemos recibido la instrucción de la presidenta y estamos levantando todas las alcabalas. ¿Qué significa? ¿Qué desaparece la policía de la calle? No, no desaparece porque hay más patrullaje», explicó.

«Cada alcabala se convierte en un trastorno y un retardo para el que está viajando», ejemplificó, y reiteró que las fuerzas de seguridad ciudadana acatan la orden de la jefa de Estado y actualizan sus métodos.

Por otra parte, señaló que se garantizará la presencia de los Puntos de Atención al Ciudadano en carreteras y autopistas, en donde se garantizará la presencia de fuerzas de seguridad ciudadana.

FUENTE : VTV

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