Presidenta Delcy Rodríguez sostuvo encuentro con máximas autoridades de la Conmebol y la FVF

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró un encuentro estratégico con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, con el objetivo de fortalecer las relaciones deportivas internacionales y potenciar la infraestructura futbolística del país.

En la reunión, que contó también con la presencia del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez, se establecieron nuevos espacios de cooperación para consolidar políticas públicas orientadas al masivo impulso deportivo y la modernización de recintos de alto rendimiento.

Este acercamiento busca posicionar a Venezuela como un referente importante para la captación y organización de competencias continentales de alta exigencia, respaldado por el prestigio de la CONMEBOL, organismo rector del balompié regional.

La alianza también destaca el compromiso del Estado venezolano por elevar los estándares del fútbol nacional, integrando al país en la dinámica de los eventos más emblemáticos del continente, como la Copa América y la Copa Libertadores.

La jornada de trabajo se desarrolla tras la reciente visita de Alejandro Domínguez y Jorge Giménez al estado Lara, donde dieron inicio a la construcción del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR). Esta obra fundamental, será destinada a la preparación integral de las selecciones nacionales para garantizar el éxito y la competitividad de sus atletas en el escenario internacional.

FUENTE : PRENSA PRESIDENCIAL

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