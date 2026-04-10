Ministro Cabello: Venezuela es uno de los países más seguros del mundo

CIUDAD MCY.-Hoy en día Venezuela es uno de los países más seguros del mundo, ya que los índices de criminalidad se han reducido de manera significativa, aseguró el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón.

«Eso no lo decimos nosotros, hasta el New York Times ha sacado notas diciendo que Venezuela es uno de los países más seguros del mundo, en donde comparaba los índices de criminalidad con Europa. Nosotros no nos comparamos con Europa, nosotros estamos mejor que Europa, allá hay países en donde ustedes no pueden sacar su teléfono porque se lo arrebatan, eso no ocurre aquí en Venezuela», señaló durante el acto de entrega de patrullas e insumos a los Cuadrantes de Paz del estado Zulia.

En este sentido, resaltó que en nuestro país se vive un completo estado de tranquilidad. «La gente salió en Semana Santa, disfrutó y ahora viene con las pilas cargadas a seguir trabajando por este país», enfatizó.

De igual manera, resaltó que esta tranquilidad es gracias a la unidad de todos los organismos del Estado para que al pueblo le pueda llegar la máxima suma de felicidad posible.

FUENTE: REDACCIÓN MAZO

FOTO: CORTESÍA