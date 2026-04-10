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Presidenta (E) Delcy Rodríguez lideró reunión con autoridades en materia educativa

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PorRafael Velásquez

Abr 10, 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene una reunión con integrantes del Gabinete Educativo, a fin de revisar el plan nacional de este sector.

En el encuentro, participan el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, y también ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez; Ana María Sanjuan, ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria; además de viceministros del sector.

Con el objetivo de asegurar el porvenir de los niños y jóvenes de la Nación, así como de implementar políticas de calidad con visión de futuro para la construcción de la Patria, las autoridades avanzan en estrategias de desarrollo y fortalecimiento del Plan Educación del país.

Asimismo, se profundiza en la pedagogía concebida bajo el espíritu bolivariano para seguir garantizando un proceso de formación público, gratuito y de calidad; cumpliendo de este modo con un derecho humano fundamental y generando condiciones de igualdad social.

El propósito del encuentro, además, es la revisión del segundo momento pedagógico y el balance de la recuperación de las infraestructuras escolares para el bienestar de la población estudiantil y la comunidad educativa que hace vida en ellas.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA

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