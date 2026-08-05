Ministro Héctor Rodríguez confirma el inicio del año escolar para el 14 de septiembre

CIUDAD MCY.- El ministro para la educación Héctor Rodríguez, confirmó que se están rehabilitando más de 1500 planteles educativos en toda Venezuela garantizando para el próximo 14 de septiembre un comienzo de clases con espacios seguros y óptimos.

Inicialmente, el programa contemplaba la atención primordial de 500 escuelas preseleccionadas. Sin embargo, tras los recientes terremotos se incorporaron 1.000 centros educativos adicionales a la lista de atención integral para restaurar los daños reportados y acondicionar la totalidad de las infraestructuras impactadas.

El abordaje técnico contempla un proceso de evaluación en dos fases:

Fase de diagnóstico: Una primera inspección realizada en conjunto con los equipos de mantenimiento y los directivos de los planteles de todo el país.

Fase técnica: Una segunda inspección técnica a cargo de contingentes de ingenieros que forman parte de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), en articulación con las alcaldías y gobernaciones locales.

Durante todo el mes de agosto se intensificarán los trabajos de recuperación, mantenimiento preventivo y correctivo, así como la culminación de obras nuevas de construcción que se encontraban en ejecución.

FUENTE : AGENCIA

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