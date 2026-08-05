Zurima Hernández es designada como Superintendente Nacional de Arrendamiento

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda designó mediante la Resolución N.º 216 a Zurima Alicia Hernández Guzmán como la nueva titular de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas (Sunavi).

Con este nombramiento, oficializado en la Gaceta Oficial N.º 43.418, Hernández estará al frente del organismo que tiene entre sus competencias velar por el cumplimiento de las garantías legales contenidas en la Ley para la Regulación y Control de Arrendamientos de Vivienda, la fijación del canon de alquiler en inmuebles regulados, la revisión de los contratos del sector y la administración del Registro Nacional de Arrendamiento de Viviendas.

De igual forma, la Sunavi mantiene la facultad de proveer refugio o alternativas habitacionales a personas afectadas por procedimientos de desalojo.

Cabe destacar, que Hernández es abogada de profesión y antes de ser nombrada como superintendente de esta institución, se desempeñó como representante legal para entidades del Estado, principalmente de la administración municipal de Caracas.

FUENTE : FUENTE BANCA Y NEGOCIOS

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